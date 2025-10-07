Équipe de France : Mbappé (Real Madrid) au cœur d’une nouvelle polémique après Barcola (PSG) !
Real Madrid – FC Barcelone : on sait déjà si Yamal jouera le Clasico 

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Bastien Aubert
7 octobre 2025

Après les inquiétudes lancées par Hansi Flick sur la disponibilité de Lamine Yamal pour le Clasico du 26 octobre, la situation semble s’éclaircir. 

On sait si Lamine Yamal disputera le prochain Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone le dimanche 26 octobre prochain au Bernabeu (16h15). C’est un grand oui ! Le jeune prodige espagnol, auteur de débuts fulgurants au Barça, pourrait non seulement être opérationnel pour le choc face au Real Madrid, mais même retrouver les terrains plus tôt que prévu, dès le match contre Gérone la semaine d’avant.

Yamal de retour une semaine avant le Clasico ?

Selon Marca, Yamal suit un programme de rééducation intensif et progresserait à vitesse grand V. L’attaquant de 18 ans pourrait réintégrer l’entraînement collectif dès le 18 octobre, juste à temps pour préparer le déplacement crucial à l’Olympiacos en Ligue des champions. Cette évolution positive laisse entrevoir un retour pour le Clasico, un rendez-vous que les supporters blaugrana attendent avec impatience. En attendant, le suivi médical reste strict et le joueur poursuit son programme intensif. 

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#AVANT-MATCH

