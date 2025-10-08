FC Barcelone : Flick explose contre Yamal à cause du PSG !
FC Barcelone : Flick explose contre Yamal à cause du PSG !

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Bastien Aubert
8 octobre 2025

La défaite du FC Barcelone face au PSG (1-2) n’a pas seulement laissé des traces au tableau d’affichage. Hansi Flick aurait exprimé toute sa frustration contre Lamine Yamal, estimant qu’il a été l’un de ses maillons faibles.

Une semaine après la claque reçue devant le PSG à Montjuic (1-2), le FC Barcelone a toujours la gueule de bois. Don Balon fait quelques révélations troublantes sur l’après-match. En interne, Hansi Flick serait contrarié par le non respect de ses consignes par certains joueurs. Il se sentirait trahi notamment par… Lamine Yamal

Le coach allemand du FC Barcelone, très pointilleux, aurait constaté que le jeune prodige espagnol n’a pas exercé la pression nécessaire sur Nuno Mendes, ce qui a permis au latéral portugais de progresser sans opposition et de déchirer à plusieurs reprises la défense blaugrana.

Yamal aurait lâché Flick dans les consignes

Cette situation met en lumière un problème plus large : le contraste entre le rôle défensif attendu et la mentalité « de star » que Yamal semble vouloir adopter. Le joueur de 18 ans se montre parfois réticent à s’impliquer pleinement dans les tâches défensives, ce qui perturbe l’équilibre collectif du Barça. Flick insiste depuis son arrivée sur le fait que la réussite de son système repose sur l’engagement total de tous les joueurs, et la moindre défaillance peut être fatale contre des équipes comme le PSG.

Cette situation soulève également des questions sur l’évolution de Yamal au Barça. Si son talent offensif est indéniable, sa capacité à s’intégrer dans un collectif exigeant reste à prouver. Flick doit trouver le juste équilibre entre valoriser ses qualités et imposer des exigences collectives strictes. Le message est clair : le Barça ne peut se permettre de sacrifier sa structure défensive au profit de la liberté individuelle d’une seule star, quelle que soit sa renommée. Cet écueil pourrait perdurer. 

#A la une#RUMEURS

