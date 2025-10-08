Le président de la Liga, Javier Tebas, a confirmé que le match entre Villarreal et le FC Barcelone, le 20 décembre, se jouerait à Miami. Une décision qui ne va plaire ni aux joueurs ni aux supporters.

Depuis que l’UEFA a donné son accord, la semaine dernière, pour que des matches de Serie A et de Liga soient exceptionnellement délocalisés à l’étranger, il ne faisait plus de doute que Villarreal-Barcelone, prévu le 20 décembre, se jouerait à Miami. Mais Javier Tebas a cru bon de le confirmer, ce mercredi, lors d’une séance publique dans la cité floridienne. C’est donc acté, les Blaugranas devront traverser l’Atlantique pour disputer leur ultime match de l’année 2025.

16.000 km pour un simple match !

Une décision complètement insensée, qui ne fera que le bonheur des comptables. Car le Barça et le Sous-Marin Jaune devraient chacun recevoir 6 M€ pour cette délocalisation. La Liga, elle, pense récupérer des supporters du côté des Etats-Unis alors qu’elle est déjà extrêmement populaire partout sur la planète. Les joueurs, eux, vont devoir 22 heures d’avion et parcourir 16.000 kilomètres pour un simple match de championnat ! Alors que les cadences infernales font que les joueurs tombent comme des mouches, on imagine dans quel état d’esprit sont Hansi Flick et ses joueurs.

Cette volonté de délocaliser un match ne date pas d’hier. Jusqu’à présent, l’UEFA avait imposé que les matches de compétition nationale se déroulent dans les pays concernés. Avec cette faille (en plus de Villarreal-FC Barcelone, il y aura AC Milan-Côme en Serie A), elle risque d’avoir ouvert une énième boîte de Pandore…