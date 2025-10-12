Selon Romain Molina, le PSG est désormais en mission pour arracher Lamine Yamal au FC Barcelone.

L’avenir de Lamine Yamal s’écrira-t-il au PSG ? Selon le journaliste français Romain Molina, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain auraient clairement exprimé leur volonté de recruter le prodige catalan, qualifiant ce transfert de priorité absolue. « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu’à Doha on a dit : « on le veut ». Ils ont décidé : « On le veut, quoi qu’il arrive un jour, il nous le faut ». Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a rapporté Molina dans une vidéo.

Cette déclaration met en lumière l’ambition du PSG de s’imposer durablement au sommet du football mondial. Pour cela, le club parisien envisage de réaliser une offre record pour s’attacher les services de Lamine Yamal, prolongé jusqu’en 2031 avec le FC Barcelone. Bien que le joueur dispose d’une clause libératoire d’un milliard d’euros, les dirigeants parisiens semblent prêts à tout pour le convaincre de rejoindre la capitale française.

Le PSG prêt à faire une offre record ?

Lamine Yamal, âgé de 18 ans, a rapidement émergé comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial. Il a récemment remporté le trophée Kopa et a terminé deuxième du Ballon d’Or, devancé uniquement par Ousmane Dembélé. Il a également été un acteur clé du sacre de l’Espagne lors de l’Euro 2024.

Cette situation crée une pression supplémentaire sur le FC Barcelone, qui pourrait se retrouver contraint de vendre son joyau face à une offre financièrement irrésistible. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour l’avenir de Lamine Yamal et pour les ambitions du PSG sur la scène européenne. Plusieurs années après les 222 millions d’euros lâchés pour Neymar, Paris sera-t-il prêt à exploser son record d’achat ? Affaire à suivre…