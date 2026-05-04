La composition probable du PSG face au Bayern Munich pour mercredi (21h) a fuité. En Allemagne, c’est a panique générale !

Le choc retour de Ligue des Champions monte déjà en température. À deux jours de la demi-finale retour entre le Bayern Munich et le PSG (21h), la composition probable du PSG aurait fuité.

Le onze probable du PSG serait connu

Selon L’Équipe, Luis Enrique devrait aligner une équipe très offensive pour tenter de valider la qualification après le spectaculaire 5-4 du match aller : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Un onze qui confirme une philosophie très claire : intensité, maîtrise technique au milieu et vitesse maximale devant avec un trio offensif jeune et explosif.

La présence de Doué aux côtés de Dembélé et Kvaratskhelia attire particulièrement l’attention, avec une animation offensive pensée pour faire mal dans les transitions et profiter des espaces laissés par le Bayern. Celle de Ruiz pourrait être le seul point d’interrogation du côté du PSG.

L’Allemagne s’inquiète pour le Bayern

Mais de l’autre côté, le climat est loin d’être serein. Ce lundi, la presse allemande souligne une fragilité inquiétante du Bayern Munich ces dernières semaines. La défense bavaroise a encaissé 11 buts lors des 5 derniers matchs, une statistique qui commence à sérieusement alerter en Bavière. Le média Kicker évoque même une « avalanche de buts encaissés » qui inquiète fortement à l’approche du match retour face au PSG.

La publication ajoute un contexte encore plus tendu autour de la qualification : « Après leur défaite 4-5 en France, les champions d’Allemagne doivent s’imposer par au moins un but d’écart pour arracher la prolongation. Ce serait d’ailleurs la première fois de l’histoire que le Bayern Munich parvient à renverser la situation en demi-finale de Ligue des Champions après avoir perdu le match aller. » Une statistique historique qui met encore plus de pression sur les hommes de Vincent Kompany, obligés de réaliser une performance quasi parfaite pour renverser la situation. Le PSG peut se frotter les mains.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League