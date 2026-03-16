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Après la victoire face au Stade Rennais (2-1), Ayoub Bouaddi (18 ans) a enfin été interrogé sur son avenir international. Le milieu du LOSC n’a toujours pas tranché entre la France et le Maroc.

La question commence à revenir avec insistance autour d’Ayoub Bouaddi. Le jeune milieu du LOSC a été interrogé après la rencontre face au Stade Rennais sur un sujet qui intrigue de nombreux observateurs : son futur choix de sélection nationale.

« Il n’y a pas encore eu de choix »

France ou Maroc ? Pour l’instant, le joueur préfère entretenir le suspense. Interpellé par un journaliste après la rencontre, Bouaddi a répondu avec un sourire gêné : « Il n’y a pas encore eu de choix mais on verra. » Une réponse courte, mais qui confirme que la décision n’est toujours pas prise. Le milieu lillois, considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de Ligue 1, dispose en effet de la possibilité de représenter les deux sélections.

Le choix de Bouaddi surveillé par Rami

Du côté du LOSC, l’éclosion de Bouaddi cette saison attire déjà l’attention au niveau international. Ses performances et sa maturité au milieu de terrain pourraient rapidement pousser l’une des deux fédérations à accélérer sur ce dossier. Pour l’instant, le principal intéressé préfère rester concentré sur sa progression en club. Mais la question risque de revenir très vite, surtout à l’approche des prochaines listes internationales. Une chose est sûre : le choix de Bouaddi sera très surveillé, aussi bien du côté de la France que du Maroc. Au point qu’Adil Rami lui a écrit et lu une lettre sur le plateau de Ligue 1, lui qui est aussi passé par ce choix cornélien en carrière.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League