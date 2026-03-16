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FRANCE

RC Lens, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 26e journée de Ligue 1

Par Bastien Aubert - 16 Mar 2026, 07:45
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Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se plonger dans l’équipe type de la 26e journée de Ligue 1.

Après un nouveau week-end animé en Ligue 1, l’équipe type de la 26e journée met en lumière plusieurs acteurs du Nord

Le LOSC en force après Rennes

Grâce à sa victoire importante face au Stade Rennais (2-1), le LOSC place trois joueurs dans l’équipe type de la 26e journée de Ligue 1. Parmi eux, Matias Fernandez-Pardo, auteur d’une prestation offensive remarquée, mais aussi Hákon Arnar Haraldsson et le jeune Ayyoub Bouaddi, qui continuent de s’imposer dans le système lillois. Cette triple présence récompense la performance collective des Dogues, qui poursuivent leur belle dynamique dans la course aux places européennes.

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Lorient domine après sa victoire contre Lens

Mais le club le plus représenté dans cette équipe type reste le FC Lorient. Après sa victoire contre le RC Lens au stade du Moustoir, les Merlus placent pas moins de quatre représentants. On retrouve ainsi Arsène Kouassi, Montassar Talbi, le gardien Yvon Mvogo, mais aussi leur entraîneur Olivier Pantaloni, récompensé pour la performance de son équipe.

Le RC Lens sauve l’honneur

Du côté du RC Lens, la soirée a été plus compliquée malgré quelques satisfactions individuelles. Le milieu Mamadou Sangaré tire son épingle du jeu grâce à sa passe décisive, qui lui permet de figurer dans cette équipe type de la journée. Une petite consolation pour les Sang et Or, battus par Lorient mais toujours engagés dans la course au titre et la Coupe de France. 

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