Mercato : espéré par le RC Lens et l’OM, un gros nom de Ligue 1 va faire son choix

Rayane Messi, jeune attaquant de 18 ans formé au RC Strasbourg, est aujourd’hui au cœur de nombreuses rumeurs de transferts en Europe. Alors que des clubs comme le RC Lens et l’OM s’étaient intéressés à lui dans le passé, ce sont désormais d’autres clubs qui seraient en pole pour attirer cette pépite montante qui a surtout attiré la lumière pour son nom de famille. Un nom retentissant quand on porte celui d’une légende du football.

Un profil qui suscite l’intérêt en Europe

Ailier gauche percutant, rapide et doté d’une technique séduisante, Rayane Messi a rapidement attiré l’attention depuis ses débuts professionnels. Formé à Clairefontaine, passé par Dijon où il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club, il a ensuite rejoint le RC Strasbourg en Ligue 1 à 16 ans.

Même si son temps de jeu en Ligue 1 a été limité, il a brillé en Coupe de France et a impressionné lors de ses passages en Ligue 2 avec Pau en début de saison puis actuellement avec NEOM en Arabie Saoudite, où il joue en prêt depuis février pour poursuivre son développement.

Lens et l’OM espéraient Messi

Plusieurs médias avaient déjà évoqué l’intérêt de clubs de Ligue 1 pour Rayane Messi lors de ses premières performances. L’OM avait suivi le jeune attaquant quand il éclatait à Dijon, avec un intérêt réel avant qu’un transfert ne se concrétise, tandis que le RC Lens avait également été lié au joueur, notamment avant sa signature à Strasbourg.

Cependant, ces pistes n’ont pas abouti et Messi a finalement signé à Strasbourg, qui a préféré lui offrir un plan de progression structuré.

Le Stade Rennais et le LOSC en embuscade, mais…

Alors que le temps passe, d’autres clubs français semblent désormais mieux placés pour récupérer la jeune pépite, selon Africa Foot. Parmi eux, le Stade Rennais a été cité parmi les formations qui suivent de près son évolution, séduit par sa capacité à créer le danger sur les ailes. Le LOSC serait également sur le coup, attiré par son profil offensif et sa marge de progression. TEAMtalk évoque également le PSG.

Au-delà de la Ligue 1, d’autres clubs européens, comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, voire le FC Barcelone, seraient aussi attentifs à sa progression. Cependant, selon TEAMtalk, c’est Chelsea qui accélère pour conclure un accord. Tout sauf une surprise quand on sait que le club anglais évolue sous le même pavillon que Strasbourg. Les mouvements entre les deux clubs sont donc monnaie courante. En Angleterre, Messi retrouverait Liam Rosenior, qui l’a utilisé à 2 reprises au RCSA… pour 2 buts marqués. Son choix ne devrait donc plus trop tarder, et on peut logiquement penser qu’il se dirigera vers les Blues.

Un avenir prometteur malgré les prêts

Rayane Messi reste sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2030, qui privilégie pour l’instant des prêts pour lui offrir du temps de jeu et de l’expérience. La saison en cours en Arabie Saoudite lui permet de se confronter à un football plus physique et tactique, ce qui pourrait renforcer son attractivité sur le marché. Depuis son arrivée à NEOM, il cumule 1 but et 1 passe décisive en 6 matchs.