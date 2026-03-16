À l’approche du déplacement du LOSC sur la pelouse de l’OM (dimanche, 17h15), Olivier Létang ne cache plus son inquiétude. Le président lillois s’alarme de la sécurité autour d’un choc marqué par un climat local explosif, alors que le match se profile à Marseille dans une atmosphère plombée par la tension politique et la mémoire encore vive de récents incidents en tribunes.

Habituellement programmé à un horaire plus tardif, le duel entre l’OM et le LOSC a été avancé à 17h15. Cette mesure exceptionnelle de la Ligue de Football Professionnel vise à limiter les risques d’embrasement dans un contexte où la vigilance des forces de l’ordre est déjà fortement sollicitée. À quelques jours du second tour des municipales, les autorités veulent éviter tout débordement, d’autant plus que les incidents récents rappellent combien ces rendez-vous peuvent déraper. La priorité affichée par la LFP : mobiliser les moyens de sécurité là où le contexte politique les rend encore plus indispensables.

Municipales à Marseille : un contexte explosif

Jamais la ville n’a semblé aussi sous tension. Le premier tour des municipales a accouché d’une lutte serrée : Benoît Payan mène avec à peine 36,63% des voix, mais reste talonné par Franck Allisio, avec Martine Vassal et Sébastien Delogu encore en lice. Dans les rues, l’atmosphère est électrique et la crainte de débordements n’est jamais très loin, chaque camp craignant que la moindre étincelle ne dégénère. Pour la préfecture, sécuriser le match Lille-Marseille dans un tel contexte est un vrai casse-tête, ce qui explique l’horaire précoce imposé par la LFP.

Supporters : la peur d’un nouvel incident après Rennes

Les esprits sont encore marqués par les accrocs récents dans les tribunes. Dernier exemple en date : le déplacement à Rennes il y a quelques jours à peine, qui a tourné à la bousculade, coûtant à un supporter d’être blessé. Si l’émotion ne retombe pas chez les fans du LOSC, l’inquiétude est bien réelle chez les dirigeants. Dans ce contexte, la sécurité des acteurs et du public s’impose comme la priorité, alors que les collectivités et les clubs veulent à tout prix éviter de revivre un scénario catastrophe. À ce sujet, le tacle de Xabi Alonso à Vinicius Junior sur la gestion émotionnelle des matchs résonne comme un rappel à la responsabilité collective, aussi bien sur qu’en dehors du terrain.

Olivier Létang : “Pour moi, un match, c’est une fête”

Face à cette ambiance survoltée, Olivier Létang martèle son attente : “Ce que je demande simplement, c’est que notre délégation puisse être assurée qu’elle sera en sécurité. Si on nous dit effectivement que tout va bien se passer, on sera prêt à 17h15.” Plus qu’un message de fermeté, c’est aussi une vision du football qu’il défend avec conviction : “Pour moi, un match, c’est une fête. On doit pouvoir assister à un match dans de bonnes conditions.” Le président des Dogues, bien conscient des risques, veut croire que l’événement tiendra ses promesses sur la pelouse, loin de toute tension en tribune.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France