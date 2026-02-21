LOSC : Létang a tranché l’avenir de Genesio, décision imminente pour Bouaddi ! 

Bien que le LOSC traverse une passe difficile, Olivier Létang garde sa confiance en Bruno Genesio.

Olivier Létang ne compte pas se séparer de son entraîneur dans lequel il croit. L’Équipe l’affirme dans son édition du jour en ne cachant pas que la situation devient de plus en plus critique au LOSC. Est-il toujours l’homme de la situation ? Son président en serait convaincu.

Tandis qu’il n’avait jamais connu cinq défaites sur une même saison de Coupe d’Europe en tant qu’entraîneur et présente son taux de défaites le plus élevé en carrière depuis ses débuts (42 %, 14/33), l’ancien entraîneur de l’OL devra remettre la marche avant dès ce week-end à Angers (17h15).

Bouaddi vers le Maroc ?

Par ailleurs, le suspense reste entier quant à l’avenir international d’Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu de terrain du LOSC Lille se trouve à la croisée des chemins, tiraillé entre le Maroc, pays de ses origines, et la France, sa terre natale et de formation, dont il défend actuellement les couleurs avec les sélections de jeunes.

Selon Hesport, la pépite lilloise n’a pas encore tranché définitivement. Cependant, la prochaine trêve internationale de mars pourrait marquer un tournant décisif dans ce dossier brûlant. La même source indique que Bouaddi s’est montré réceptif à l’idée de rejoindre la sélection marocaine A. Bien qu’il ait envoyé des signaux encourageants, aucune décision officielle n’a encore été actée. Le joueur prend le temps de mûrir sa réflexion avant de sceller son sort.