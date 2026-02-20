À LA UNE DU 20 FéV 2026
[16:27]OM : les débuts de Beye se compliquent déjà, le Stade Rennais sème le chaos !
[16:10]Stade Rennais : à peine arrivé, Haise annonce une mauvaise nouvelle et prend une décision forte
[15:48]RC Lens Mercato : un transfert bouclé à prix cassé… grâce à Loïs Openda
[15:16]FC Nantes : Ahmed Kantari a un dernier atout dans sa poche !
[14:47]LOSC : Un ancien du RC Lens pour remplacer Bruno Genesio ?
[14:15]PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Dembélé, son remplaçant déjà trouvé ?
[13:44]ASSE : Une mauvaise nouvelle pour Montanier avant Laval !
[13:30]OM : La nomination d’Habib Beye fait déjà polémique !
[13:00]Stade Rennais : Franck Haise face à un dilemme qui inquiète les supporters !
[12:30]LOSC : Le “nouveau Bouaddi” est déjà à Lille !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC : Un ancien du RC Lens pour remplacer Bruno Genesio ?

Par Louis Chrestian - 20 Fév 2026, 14:47
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le climat se tend sérieusement dans le Nord. Battu 0-1 par l’Étoile Rouge de Belgrade en barrage aller de Ligue Europa, le LOSC Lille traverse une période noire. Et forcément, l’avenir de Bruno Genesio interroge.

Depuis le début de l’année 2026, le bilan est alarmant : 7 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Une série qui contraste violemment avec l’excellent début de saison des Dogues, toujours 5es de Ligue 1 mais en perte totale de confiance.

Genesio confirmé… sous pression

Après la défaite face à Belgrade, Genesio n’a pas mâché ses mots :

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

« On ne peut pas continuer à subir une situation qui est catastrophique. »

Un aveu d’impuissance inquiétant. Pourtant, selon L’Équipe, le président Olivier Létang a décidé de maintenir sa confiance à son entraîneur. Officiellement.

Mais le calendrier à venir pourrait tout faire basculer :

  • Déplacement à Angers
  • Retour face à l’Étoile Rouge
  • Réception de Nantes

Trois matches décisifs en quelques jours. Un faux pas de plus, et la question du changement d’entraîneur pourrait devenir brûlante.

Will Still, la piste “ancien lensois”

Parmi les profils évoqués pour relancer Lille, un nom attire particulièrement l’attention : Will Still.

Passé par Reims puis le RC Lens, le technicien belgo-britannique connaît parfaitement la Ligue 1 et la pression du haut de tableau. Son style énergique, son approche moderne et sa capacité à tirer le maximum d’un effectif limité plaident en sa faveur.

Un choix audacieux… et symboliquement fort, compte tenu de la rivalité régionale.

Hütter et Blanc, l’expérience avant tout

Autres profils étudiés :

  • Adi Hütter, passé par l’AS Monaco et habitué aux luttes européennes.
  • Laurent Blanc, fort de 260 matches sur les bancs de Ligue 1 avec Paris, Lyon et Bordeaux.

Deux entraîneurs expérimentés, capables de gérer un sprint final sous tension.

Terzic et Pioli, le pari international

Le LOSC pourrait aussi regarder à l’étranger :

  • Edin Terzić, finaliste de la Ligue des champions avec Dortmund, libre depuis 2024.
  • Stefano Pioli, ancien coach du Milan AC, en quête de relance après des expériences mitigées.

Deux techniciens au profil européen, susceptibles d’apporter une nouvelle dimension au projet lillois.

Le LOSC à la croisée des chemins

Pour l’instant, Bruno Genesio est toujours en poste. Mais dans un club ambitieux, engagé en Europe et à la lutte pour le Top 5, le temps presse.

Un sursaut rapide pourrait tout relancer.
Un nouvel échec pourrait accélérer les décisions.

Et si le successeur venait de Lens ? Dans le Nord, le feuilleton ne fait que commencer.

LOSCRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, RC Lens