LOSC : Un ancien du RC Lens pour remplacer Bruno Genesio ?

Le climat se tend sérieusement dans le Nord. Battu 0-1 par l’Étoile Rouge de Belgrade en barrage aller de Ligue Europa, le LOSC Lille traverse une période noire. Et forcément, l’avenir de Bruno Genesio interroge.

Depuis le début de l’année 2026, le bilan est alarmant : 7 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Une série qui contraste violemment avec l’excellent début de saison des Dogues, toujours 5es de Ligue 1 mais en perte totale de confiance.

Genesio confirmé… sous pression

Après la défaite face à Belgrade, Genesio n’a pas mâché ses mots :

« On ne peut pas continuer à subir une situation qui est catastrophique. »

Un aveu d’impuissance inquiétant. Pourtant, selon L’Équipe, le président Olivier Létang a décidé de maintenir sa confiance à son entraîneur. Officiellement.

Mais le calendrier à venir pourrait tout faire basculer :

Déplacement à Angers

Retour face à l’Étoile Rouge

Réception de Nantes

Trois matches décisifs en quelques jours. Un faux pas de plus, et la question du changement d’entraîneur pourrait devenir brûlante.

Will Still, la piste “ancien lensois”

Parmi les profils évoqués pour relancer Lille, un nom attire particulièrement l’attention : Will Still.

Passé par Reims puis le RC Lens, le technicien belgo-britannique connaît parfaitement la Ligue 1 et la pression du haut de tableau. Son style énergique, son approche moderne et sa capacité à tirer le maximum d’un effectif limité plaident en sa faveur.

Un choix audacieux… et symboliquement fort, compte tenu de la rivalité régionale.

Hütter et Blanc, l’expérience avant tout

Autres profils étudiés :

Adi Hütter , passé par l’AS Monaco et habitué aux luttes européennes.

, passé par l’AS Monaco et habitué aux luttes européennes. Laurent Blanc, fort de 260 matches sur les bancs de Ligue 1 avec Paris, Lyon et Bordeaux.

Deux entraîneurs expérimentés, capables de gérer un sprint final sous tension.

Terzic et Pioli, le pari international

Le LOSC pourrait aussi regarder à l’étranger :

Edin Terzić , finaliste de la Ligue des champions avec Dortmund, libre depuis 2024.

, finaliste de la Ligue des champions avec Dortmund, libre depuis 2024. Stefano Pioli, ancien coach du Milan AC, en quête de relance après des expériences mitigées.

Deux techniciens au profil européen, susceptibles d’apporter une nouvelle dimension au projet lillois.

Le LOSC à la croisée des chemins

Pour l’instant, Bruno Genesio est toujours en poste. Mais dans un club ambitieux, engagé en Europe et à la lutte pour le Top 5, le temps presse.

Un sursaut rapide pourrait tout relancer.

Un nouvel échec pourrait accélérer les décisions.

Et si le successeur venait de Lens ? Dans le Nord, le feuilleton ne fait que commencer.