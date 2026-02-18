Ancien ailier serbe de l’OM, Nemanja Radonjic (30 ans) vient d’être suspendu jusqu’à nouvel ordre par l’Etoile Rouge de Belgrade, qui affrontera le LOSC demain, pour un comportement peu professionnel.

De Nemanja Radonjic et de l’Etoile Rouge de Belgrade, on ne sait lequel des deux donne le plus de sueurs froides à l’OM. D’un côté le poulet sans tête recruté par Andoni Zubizarreta à l’été 2018 pour un montant indécent de 12 M€. De l’autre, le club ayant battu l’équipe de Raymond Goethals à Bari le 29 mai 1991 (0-0, 3 t.a.b. à 5) en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions. Bien sûr, ceux qui ont vécu le cauchemar de 91 diront qu’il n’y a pas pire. Mais le passage de Radonjic à Marseille reste tout de même assez hallucinant tant le Serbe était inconsistant, avare d’efforts et maladroit.

« Pas une attitude professionnelle »

Retourné à l’été 2024 dans son pays, il a donc signé à l’Etoile Rouge, alors qu’il a été formé chez l’ennemi du Partizan. Et l’on vient d’avoir de ses nouvelles car le club de Belgrade, qui affrontera le LOSC à la Decathlon Arena demain en play-offs d’Europa League, annonce l’avoir suspendu jusqu’à nouvel ordre ! « Le club a, à plusieurs reprises, donné à Nemanja Radonjic l’occasion de démontrer qu’il méritait sa place dans l’équipe, mais à chaque fois, par son attitude envers ses obligations et son comportement en dehors du terrain, il a vidé cette opportunité de son sens, montrant ainsi qu’il n’avait pas une attitude professionnelle envers le maillot de l’Étoile Rouge. »

Un communiqué qui ne surprendra personne à Marseille ! En cinq ans à l’OM, Radonjic a surtout brillé par sa capacité à énerver tout le monde. Pour un coup d’éclat face à Brest (2-1), un soir où il avait inscrit un but splendide juste après l’égalisation bretonne, il y a eu tellement de pertes de balle frustrantes, de replacement approximatifs et de mauvais choix dans le jeu. De lui, il reste cette question pour laquelle il n’y aura sans doute jamais de réponse : comment l’OM a-t-il pu mettre 12 M€ pour lui ?!?

