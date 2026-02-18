Déclassé par Frank McCourt à l’OM, Pablo Longoria a décidé de quitter le club. Son départ devrait être bientôt officialisé. Il pourrait rapidement rebondir dans un nouveau club. A son ancien poste de recruteur ?

La Provence vient de publier un article pour annoncer que Pablo Longoria avait pris le temps de la réflexion après son déclassement par Frank McCourt au profit de Medhi Benatia et qu’il avait pris la décision de quitter l’OM. Le quotidien régional écrit : « Des négociations doivent être enclenchées par l’intermédiaire de son avocat. Si on ne sait pas combien de temps elles vont durer, il est en revanche acquis qu’on ne reverra plus le natif d’Oviedo dans son futur ex-bureau ». Alors qu’il allait fêter ses cinq ans de présidence, l’Espagnol s’apprête donc à quitter un club où il est arrivé comme « head of football » avant de prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud au bout de seulement six mois, après les événements de la Commanderie.

Un rebond rapide dans un autre club ?

Mais ce qui interpelle dans le papier de La Provence, c’est cette phrase : « L’Ibère, dont le profil pourrait rapidement intéresser d’autres écuries européennes… ». On comprend que Pablo Longoria ne devrait pas rester longtemps sans club. Et que son expertise en matière de recrutement, lui qui a œuvré pour Newcastle, Huelva, l’Atalanta, Sassuolo, la Juventus et Valence avant d’atterrir à Marseille, devrait lui ouvrir les portes d’un nouvel employeur. Pour un poste de directeur sportif ? Ce serait logique car il semble davantage taillé pour ce rôle que pour celui de président. Il serait alors savoureux de le voir suivre le même joueur que Medhi Benatia, qu’il a fait venir à l’OM mais qu’il pense à l’origine des banderoles et des tags réclamant son départ…

L’aventure de Pablo Longoria se termine en tout cas bien mal, alors qu’elle avait généré beaucoup d’espoirs. Le trio qu’il formait avec Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, censé s’inscrire dans la durée, a explosé en plein vol. L’Italien est parti et des tensions sont apparues avec l’ancien défenseur, au point que Frank McCourt a été obligé de trancher entre eux, donnant sa confiance à Benatia. L’avenir dira si l’homme d’affaires américain a bien fait de privilégier l’un plutôt que l’autre…