Le Stade Rennais a envoyé sa lettre de licenciement à Habib Beye, qui peut donc s’engager avec l’OM. Il devrait diriger son premier entraînement demain jeudi et son premier match vendredi à Brest.

L’officialisation par le Stade Rennais du recrutement de Franck Haise suggérait que le club breton avait fait le nécessaire avec Habib Beye. La réunion de conciliation entre les deux parties, mardi, avait échoué mais les choses se sont décantées car, mine de rien, il y a un match à préparer ce week-end. Pour pouvoir engager Haise, les Rouge et Noir devaient déjà se séparer officiellement d’Habib Beye, ce qu’ils ont fait ce mercredi. L’Equipe annonce que l’ancien défenseur a reçu sa lettre de licenciement, ce qui signifie qu’il peut s’engager officiellement avec l’OM. L’annonce ne devrait pas tarder et tout porte à croire que le Franco-Sénégalais, qui est déjà sur Marseille, dirigera son premier entraînement demain.

L’OM n’a pas donné le nom de l’entraîneur présent devant les médias demain

D’ailleurs, un premier indice laisse à penser qu’Habib Beye est sur le point de débuter sa mission à l’OM : le club a annoncé que le traditionnelle conférence de presse avant un match aurait lieu demain à 14h15… mais sans donner le nom de l’entraîneur présent ! La logique aurait voulu que ce soit Jacques Abardonado, qui assure l’intérim depuis le départ de Roberto De Zerbi il y a huit jours. Mais vu comme les choses viennent de se décanter, il y a de fortes chances que ce soit Beye. Qui serait alors officiellement présenté à la presse, vraisemblablement en compagnie de Medhi Benatia. La présence du directeur du football marseillais sera très attendue après les incroyables événements qui ont secoué le club depuis plus de deux semaines.

Habib Beye va signer un contrat d’un et demi avec l’OM, en sachant que sa situation sera revue à l’intersaison. S’il n’atteint pas les objectifs qui lui sont fixés (d’abord la qualification pour la Champions League, ensuite la victoire en Coupe de France), l’expérience pourrait être brève. De même, si Medhi Benatia ne poursuit pas au-delà de la saison en cours, le sort du technicien pourrait être scellé par la future direction. Car Beye est avant tout le choix de Benatia. Ce sont les deux anciens défenseurs qui vont devoir ramener un peu de calme dans la cité phocéenne et remettre dans le bon sens un navire ayant sérieusement tangué depuis le début de l’année…