Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le préavis de Medhi Benatia court jusqu’en juin et qu’un départ est programmé au début de l’été, le Marocain pourrait bien rester à l’OM plus longtemps que prévu.

Le feuilleton continue à l’OM. Dans un communiqué publié hier, Frank McCourt a confirmé sa confiance envers Medhi Benatia, lui confiant la supervision de toutes les affaires de l’OM, et notamment la nomination d’un nouvel entraîneur. Mais selon les informations de Média Foot, l’avenir du Marocain n’est pas définitivement scellé.

Pour rester au-delà de la saison 2025-2026, plusieurs conditions devront être réunies. La première, et non des moindres : Pablo Longoria ne doit plus être au club. L’Espagnol est en discussion pour son départ, négociant notamment une indemnité conséquente. Dans le contexte actuel, il n’est pas certain que l’OM puisse offrir le parachute doré attendu par le dirigeant espagnol, qui reste un pilier du club depuis huit ans.

Benatia veut avoir les coudées franches à l’OM

Le deuxième point crucial concerne l’enveloppe mercato. Si McCourt décide de restreindre de nouveau les finances due l’OM, comme cela a été le cas cette saison, Benatia ne donnera pas son feu vert pour poursuivre l’aventure la saison prochaine. Pour bâtir le nouveau projet, porté sans doute par Habib Beye, le Marocain devra pouvoir recruter et disposer des moyens nécessaires.

Enfin, Benatia exige d’avoir les « pleins pouvoirs » pour agir comme il l’entend. En résumé : soit il est le patron incontesté du projet, soit il tire sa révérence. Si toutes ses conditions sont réunies, les supporters de l’OM peuvent s’attendre à un mercato ambitieux et stratégique, avec un Benatia aux commandes prêt à remodeler l’effectif et à préparer la nouvelle ère.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France