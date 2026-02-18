À LA UNE DU 18 FéV 2026
[12:25]RC Lens Mercato : Leca a acté un transfert, les supporters soulagés !
[12:16]PSG : après Dembélé, un autre titulaire inquiète Luis Enrique ! 
[11:50]FC Nantes : c’est la guerre entre les Kita pour le remplaçant de Kantari !
[11:21]Revue de presse : pluie de bonnes nouvelles au RC Lens et à l’OGC Nice, premier coup dur pour Haise au Stade Rennais 
[11:00]OM : la possible arrivée d’Habib Beye cause déjà des problèmes à Benatia
[10:45]Real Madrid Mercato : coup de théâtre, Endrick redonne espoir à l’OL ! 
[10:31]Benfica – Real Madrid (0-1) : Vinicius sort du silence après la polémique raciste
[10:19]OM : McCourt pas chaud pour Beye, un autre coach en salle d’attente pour signer ! 
[10:00]ASSE : un petit miracle envoie Montanier et les Verts en Ligue 1
[09:41]Revue de presse espagnole : bagarre au Real Madrid, le sauveur de Flick de retour au FC Barcelone
OM : furax contre Benatia, Longoria prépare une contre-attaque explosive  

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 09:16
Pablo Longoria (OM)
Pablo Longoria, déclassé par Frank McCourt à la présidence de l’OM, pourrait décider de claquer la porte incessamment sous peu.

Le climat est explosif à l’OM. Alors que Frank McCourt a réaffirmé son autorité, reléguant Pablo Longoria à un rôle plus effacé, le président espagnol encaisse mais n’oublie rien. Selon L’Équipe, il n’est pas dans une logique d’affrontement direct avec son patron. En revanche, sa colère viserait clairement Medhi Benatia. En interne, la fracture est nette. Longoria aurait très mal vécu la séquence récente, notamment le communiqué envoyé par McCourt… dont il n’aurait même pas été informé à l’avance. Une humiliation de plus dans un contexte déjà tendu.

Le pouvoir de Longoria grignoté de toutes parts

Il faut dire que la position de Longoria s’est érodée ces derniers mois. L’épisode du « Too corrupt » à Auxerre début 2025, qui avait déjà écorné son image dans les instances, avait fragilisé son crédit. Et l’arrivée dans le jeu d’influence de Shéhérazade Semsar-de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance, a encore rebattu les cartes au sommet du club. Le président de l’OM n’a plus les coudées franches et il ne serait pas du genre à s’accrocher à un fauteuil vidé de sa substance. Selon son entourage, une rencontre avec Frank McCourt est prévue dans les prochains jours. Objectif : évoquer sa situation personnelle « dans le respect » et trouver une « issue par le haut ». Traduction possible : négocier les conditions d’un départ maîtrisé.

Une « poussette » orchestrée par Benatia ?

Dans le clan Longoria, certains murmurent qu’il ne s’agirait pas d’un simple concours de circonstances. Une stratégie aurait-elle été mise en place pour l’isoler progressivement ? Mohamed Toubache-Ter a sa petite idée sur le sujet : « Pablo Longoria n’était pas au courant du communiqué envoyé ce matin par McCourt. Le silence actuel a une réponse : celle de négocier sa sortie. » De là à imaginer une « poussette » planifiée par Medhi Benatia pour prendre encore plus d’influence ? La question circule. À l’OM, les matches ne se jouent pas toujours sur la pelouse, Longoria devrait le savoir mieux que quiconque. 

