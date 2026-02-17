Le retour de Frank McCourt à Marseille ce mardi pourrait sonner le glas de l’avenir de Pablo Longoria… au profit de Medhi Benatia.

Le vent tourne à l’OM. En coulisses, l’équilibre du pouvoir pourrait basculer, et l’avenir de Pablo Longoria ne tient plus qu’à un fil. Selon La Provence, un scénario totalement inattendu prend de l’épaisseur : Medhi Benatia, démissionnaire, pourrait revenir aux affaires si Pablo Longoria venait à être démis de ses fonctions. Une hypothèse qui, il y a encore quelques semaines, semblait improbable. Aujourd’hui, elle n’a plus rien d’irréaliste.

Longoria de plus en plus isolé à l’OM

Dans le même temps, L’Équipe enfonce le clou. Le quotidien affirme que la position de Longoria est de plus en plus fragile. Pire encore : en laissant Benatia imposer ses hommes à tous les étages du club, le président espagnol aurait progressivement perdu de l’influence en interne. Une perte d’autorité qui interroge forcément l’actionnaire. Isolé au sommet ? Toujours selon L’Équipe, Longoria serait désormais essentiellement entouré de son directeur de cabinet, Maxime Quinart. Son principal soutien institutionnel resterait le directeur général Alessandro Antonello. Un cercle restreint. Trop restreint pour un président d’un club sous haute pression comme l’OM. Car pendant que l’influence de Longoria se réduit, celle de Benatia grandit. L’ancien international marocain est perçu comme un homme clé dans la structuration sportive. Et surtout, il bénéficierait d’un soutien de poids en plus d’avoir placé tous ses hommes en interne.

McCourt tranche… pour Benatia ?

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a lâché hier soir une bombe : « Frank McCourt, qui sera demain à Marseille, ne veut pas entendre parler d’un départ de Medhi Benatia, qu’il considère comme l’homme fort de l’OM actuellement. Cela pourrait expliquer la non communication du club à ce sujet. Un coup de théâtre n’est pas à exclure, avec plutôt un départ de Pablo Longoria. » Le message est clair. L’actionnaire américain, attendu à Marseille, ne serait pas favorable à un départ de Benatia. Au contraire. Il le considérerait comme l’homme fort actuel du club. De quoi redistribuer totalement les cartes au sommet. Si McCourt décide d’intervenir directement, le scénario d’un départ de Longoria et d’une promotion de Benatia (à la présidence ?) ne serait plus tabou.