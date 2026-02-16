À LA UNE DU 16 FéV 2026
OM Mercato : Une piste low-cost déjà activée pour lancer la nouvelle ère de Pablo Longoria ?

Par Louis Chrestian - 16 Fév 2026, 12:10
💬 Commenter
À Marseille, l’été prochain s’annonce stratégique. Entre reconstruction sportive et maîtrise financière, Pablo Longoria prépare déjà ses premiers mouvements. Et une tendance claire se dessine : miser sur des opportunités intelligentes plutôt que sur des transferts coûteux.
La première pourrait mener tout droit… en Italie.

OM – Sassuolo, une passerelle qui ne se referme jamais

Depuis plusieurs saisons, les liens entre Marseille et Sassuolo sont étroits.
De nombreux joueurs et dirigeants ont navigué entre les deux clubs : Roberto De Zerbi, Pol Lirola, Hamed Traoré ou encore Giovanni Rossi.
Cette saison encore, Darryl Bakola, Ulisses Garcia et Ismaël Koné ont pris la direction inverse, quittant l’OM pour rejoindre les Neroverdi.

Autant dire qu’un nouveau mouvement entre les deux écuries n’aurait rien d’une piste anodine.

Woyo Coulibaly, premier nom de l’été marseillais

Selon plusieurs indiscrétions, l’OM aurait déjà pris contact avec Woyo Coulibaly et son entourage en vue du prochain mercato.
Le latéral droit de 26 ans, prêté par Leicester à Sassuolo cette saison, attire aussi l’attention de Naples, Wolfsburg et de la Real Sociedad.

Un intérêt logique pour Marseille :

  • Amir Murillo est parti à Besiktas,
  • l’avenir de Benjamin Pavard reste incertain,
  • et Timothy Weah aura besoin de concurrence au poste d’arrière droit.

Coulibaly apparaît donc comme une solution rapide et ciblée.

Un profil discret… mais financièrement accessible

Formé au Havre, révélé à Parme en Serie B puis aperçu à Leicester, le Malien n’a encore jamais joué en Ligue 1.
À Sassuolo, son temps de jeu reste limité cette saison, mais son profil plaît pour plusieurs raisons :

  • expérience du football italien,
  • marge de progression,
  • coût estimé autour de 2 M€, très abordable pour l’OM.

Autrement dit, le prototype parfait d’un renfort low-cost capable d’élargir la rotation sans déséquilibrer le budget.

Le symbole d’une nouvelle stratégie marseillaise ?

Plus qu’un simple nom, cette piste pourrait illustrer la direction prise par Pablo Longoria :

➡️ recruter malin, vite et à moindre coût
➡️ renforcer la profondeur d’effectif
➡️ préparer une reconstruction durable

Si Woyo Coulibaly n’est pas une recrue “bling-bling”, il pourrait bien être le premier signal concret de la nouvelle ère marseillaise.

Et parfois, les grandes saisons commencent… par un transfert discret que personne n’avait vraiment vu venir.

