À LA UNE DU 16 FéV 2026
[22:00]FC Nantes : Le Havre donne une leçon de maintien aux Canaris, son coach met la pression
[21:40]Real Madrid : Camavinga fait son mea culpa et de grandes promesses
[21:20]ASSE Mercato : Paul Eymard explique pourquoi il a recalé l’Inter Milan et Manchester United
[20:50]AS Monaco – PSG : grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé !
[20:30]PSG : Dugarry valide le coup de gueule de Dembélé, Rothen et lui voient le RC Lens champion de France !
[20:00]OM  : Di Meco charge Benatia et fracasse Longoria, Dugarry défend McCourt !
[19:30]OM, PSG : Di Meco reprend Dembélé de volée !
[19:00]OM Mercato : De Zerbi vers un rebond niveau Ligue des champions ?
[18:33]AS Monaco – PSG : Luis Enrique fait une drôle d’annonce sur ses gardiens
[18:00]ASSE : Montanier a mis fin à un choix hallucinant d’Eirik Horneland
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM  : Di Meco charge Benatia et fracasse Longoria, Dugarry défend McCourt !

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 20:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco n’a pas été tendre avec la direction du club phocéen ce lundi. Il en veut surtout à Pablo Longoria…

Après le limogeage de Roberto De Zerbi, c’est Medhi Benatia qui a décidé de claquer la porte de l’OM, hier, suite au départde l’Italien, dont il était proche, et au match nul face à Strasbourg (2-2). Pablo Longoria se retrouve donc seul à la barre, avec Pancho Abardonado sur le banc en attendant de nommer un nouvel entraîneur. A trois mois de la fin de la saison, tout semble partir en vrilles à l’OM où les supporters ont fait entendre leur colère au Vélodrome. Et cette crise déplait fortement à Eric Di Meco.

Di Meco n’a toujours pas digéré les départs de l’OM de Rabiot et Alexis Sanchez

Sur RMC, l’ancien défenseur a d’abord taclé Benatia. « Il a créé une mauvaise ambiance ». Mais c’est surtout Longoria que Di Meco a chargé… « Le principal responsable de tout ce qui se passe à l’OM, c’est lui. L’instabilité, la direction sportive, le choix des hommes, tout cela vient de lui. Et quand tu tiens des trésors comme Alexis Sanchez et Rabiot, tu dois tout faire pour les garder. » Une opinion partagée par bon nombre de supporters marseillais et d’observateurs. A noter que, de son côté, Christophe Dugarry a reproché aux supporters de s’en prendre à Frank McCourt… « Tant qu’il n’y a pas de débordements, les supporters ont le droit de s’exprimer dans les tribunes. Ils peuvent critiquer la compétence de McCourt, mais demander qu’il parte est une erreur ».

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes