OM  : Di Meco charge Benatia et fracasse Longoria, Dugarry défend McCourt !

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco n’a pas été tendre avec la direction du club phocéen ce lundi. Il en veut surtout à Pablo Longoria…

Après le limogeage de Roberto De Zerbi, c’est Medhi Benatia qui a décidé de claquer la porte de l’OM, hier, suite au départde l’Italien, dont il était proche, et au match nul face à Strasbourg (2-2). Pablo Longoria se retrouve donc seul à la barre, avec Pancho Abardonado sur le banc en attendant de nommer un nouvel entraîneur. A trois mois de la fin de la saison, tout semble partir en vrilles à l’OM où les supporters ont fait entendre leur colère au Vélodrome. Et cette crise déplait fortement à Eric Di Meco.

Di Meco n’a toujours pas digéré les départs de l’OM de Rabiot et Alexis Sanchez

Sur RMC, l’ancien défenseur a d’abord taclé Benatia. « Il a créé une mauvaise ambiance ». Mais c’est surtout Longoria que Di Meco a chargé… « Le principal responsable de tout ce qui se passe à l’OM, c’est lui. L’instabilité, la direction sportive, le choix des hommes, tout cela vient de lui. Et quand tu tiens des trésors comme Alexis Sanchez et Rabiot, tu dois tout faire pour les garder. » Une opinion partagée par bon nombre de supporters marseillais et d’observateurs. A noter que, de son côté, Christophe Dugarry a reproché aux supporters de s’en prendre à Frank McCourt… « Tant qu’il n’y a pas de débordements, les supporters ont le droit de s’exprimer dans les tribunes. Ils peuvent critiquer la compétence de McCourt, mais demander qu’il parte est une erreur ».