OM : Le lieutenant de Mehdi Benatia devrait lui aussi quitter l’OM !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La crise ne s’arrête plus à l’Olympique de Marseille.

Alors que le départ de Mehdi Benatia a déjà profondément ébranlé l’organigramme sportif, une nouvelle sortie majeure se profile en interne. Cette fois, c’est son proche collaborateur Ali Zarrak, responsable de l’équipe réserve, qui devrait lui aussi quitter le club.

Un départ qui confirme un véritable ménage en profondeur dans les coulisses marseillaises.

Un effet domino après la démission de Benatia

L’onde de choc provoquée par l’humiliation au Parc des Princes a laissé des traces durables.

Dans la foulée du départ de Roberto De Zerbi et de son staff, Mehdi Benatia avait choisi de tourner la page.

Mais ce départ n’était visiblement que le début d’une série.

Selon LaProvence, Ali Zarrak aurait déjà annoncé à ses joueurs son intention de quitter l’OM, preuve que la recomposition touche désormais aussi la formation.

Très proche de Benatia, l’ancien recruteur du Havre apparaissait comme l’un de ses principaux relais au club.

Son départ s’inscrit donc dans une logique claire : celle d’un changement de cycle total.

Une figure très contestée en interne

Si cette sortie marque les esprits, elle ne suscite pourtant pas l’unanimité… loin de là.

En interne, certains témoignages décrivent un soulagement :

climat de tensions récurrentes,

altercations avec plusieurs figures du club, dont Jean-Pierre Papin et Chancel Mbemba,

accusations de comportement inapproprié envers les joueurs.

Certains évoquent même une atmosphère délétère autour de la réserve, avec des méthodes jugées trop dures voire intimidantes.

Des signalements auraient été remontés à la direction, tandis que son attitude aurait aussi été pointée comme préjudiciable à l’image du club dans les instances de formation.

Un centre de formation à reconstruire

Au-delà du cas individuel, ce départ pose une question plus large :

quelle direction pour la formation marseillaise ?

Car avec :

le départ du directeur sportif,

celui du staff professionnel,

et désormais celui d’un responsable clé de la réserve,

l’OM doit rebâtir toute sa structure sportive, du groupe pro jusqu’aux jeunes.

Un chantier immense… mais peut-être nécessaire pour repartir sur des bases plus saines.

Le symbole d’une refondation forcée

Le possible départ d’Ali Zarrak n’est pas qu’un mouvement interne de plus.

Il symbolise surtout la fin d’une ère récente et l’ouverture d’une période d’incertitude totale.

Reste désormais à savoir si ce nouveau séisme en coulisses marquera le début du renouveau olympien…

ou prolongera encore le club dans la tempête.