FC Nantes : la folle rumeur Aristouy à l’OM ! 

Si Pierre Artistouy continue de laisser des regrets aux supporters du FC Nantes, son nom est désormais associé au banc de l’OM.

Pierre Aristouy revient fort sur le devant de la scène. Hier, But Football Club lançait un débat sur ce même site pour savoir si l’ancien coach du FC Nantes serait une option crédible pour un potentiel remplacement d’Ahmed Kantari sur le banc des Canaris. Ce même jour, un suiveur de l’OM a mentionné ce même Aristouy pour évoquer un possible remplaçant à Roberto De Zerbi sur le banc du club phocéen.

Chelle et Aristouy cités à l’OM

« Éric Chelle a posé sa candidature pour le poste d’entraîneur de l’OM ! Le technicien malien a pris les devants suite à la démission de Mehdi Benatia et a pris contact avec Pablo Longoria. En privé, il dit avoir « les couilles » pour être l’homme de la situation. Pierre Aristouy est également intéressé par le poste », croit savoir Fabrice Romain sur X.

Aristouy victime d’un gros fake ?

Alors qu’Habib Beye est bien parti pour rejoindre l’OM, Romain fait confusion à Marseille, où certains considèrent qu’il s’agit d’un faux compte pour alimenter des rumeurs farfelues autour du club phocéen. Reste que le nom d’Aristouy a surgi chez un autre club prestigieux que le FC Nantes, ce qui prouve qu’e le technicien de 46 ans a encore un intérêt sur le marché malgré son éviction du club en novembre 2023.

