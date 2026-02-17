À LA UNE DU 17 FéV 2026
FC Nantes : un choix de Kantari fait bondir les supporters !

Par Laurent Hess - 17 Fév 2026, 05:00
💬 Commenter
Le supporters du FC Nantes n’ont pas aimé les choix d’Ahmed Kantari lors de la défaite à Monaco (1-3). Surtout un en particulier…

Le podcast Sans Contrôle revient sur la dernière défaite du FC Nantes à Monaco (1-3) ce week-end, où les Canaris ont encaissé trois buts en cinq minutes et où ils ont été incapables de profiter de leur supériorité numérique suite à l’expulsion d’Alexander Golovin à l’heure de jeu. Sans Contrôle propose un sondage dans lequel les supporters votent sur la plus grosse erreur de Kantari sur le Rocher. Quatre choix sont proposés : le titularisation de Sylla, Coquelin qui remplace Lepenant, Abline en 9 et le duo Tati/Leroux en tribune.

Kantari qui se privent des jeunes, ça passe mal au FC Nantes

Et c’est ce dernier choix qui a, de loin, obtenu le plus de suffrages (68%), devant Sylla titulaire (23%), Coquelin (7%) et Abline (2%). Les supporters préfèreraient donc voir Tati et Leroux entrer davantage dans les plans de Kantari.

Parmi leurs réactions :

« C’est très difficile de répondre, c’est un ensemble de tout ça: -Sylla qui se déchire -Coquelin fantomatique -Abline malheureusement meilleur sur les côtés et pas impactant en pointe -La jeunesse au placard sans raison », résume Julien Jamet, supporter nantais, sur X. « On peut associer Johann Lepenant et Louis Leroux, puisque comme le disait un certain Raynald Denoueix : « On s’en sortira par le JEU et non le JE !!! », soumet quant à lui Nicolas Lebreton, autre supporter des Canaris. « Abline en 9, je suis persuadé que c’est son meilleur poste, même si avec cette équipe de bras cassés, il ne peut pas attendre qu’on lui donne un bon ballon. Pour le reste, les 3 erreurs se valent pour moi », estime quant à lui Cyrille Girard.

