FC Nantes : Faut-il faire revenir Pierre Aristouy ?

La crise sportive du FC Nantes relance une question que beaucoup de supporters n’imaginaient pas revoir si vite : Et si Pierre Aristouy redevenait l’entraîneur des Canaris ?

Alors que la dynamique s’effondre depuis l’arrivée d’Ahmed Kantari, l’idée d’un retour de l’ancien coach gagne du terrain. Un simple fantasme nostalgique… ou la solution la plus logique pour sauver la saison ?

« Une des solutions les plus cohérentes face à la situation sportive »

À mes yeux, le retour de Pierre Aristouy au FC Nantes apparaît aujourd’hui comme l’une des solutions les plus cohérentes face à la situation sportive alarmante que traverse le club.

Depuis l’arrivée d’Ahmed Kantari, la dynamique s’est brutalement effondrée avec une seule victoire pour six défaites, un bilan extrêmement inquiétant qui aurait déjà coûté leur poste à de nombreux entraîneurs dans d’autres contextes, et même le succès face à l’OM ressemble davantage à un miracle isolé qu’à un véritable tournant. À l’inverse, Aristouy avait su prendre des points lors de son passage, avec une moyenne de 1,12 point par match, tout en conservant une vraie adhésion des supporters, et surtout sans jamais avoir réellement eu le temps d’installer son projet ni d’imposer durablement ses principes de jeu.



Son retour ne serait donc pas seulement un choix affectif ou nostalgique, mais bien une décision sportive logique : il connaît déjà l’effectif, l’environnement du club et les exigences de la mission maintien, et il semble capable de remettre rapidement un cadre collectif, de la discipline et de la clarté dans une équipe qui en manque cruellement aujourd’hui. Dans une période où l’urgence prime sur la projection à long terme, miser sur un entraîneur qui a déjà montré sa capacité à stabiliser le groupe et à obtenir des résultats paraît finalement moins risqué que de poursuivre dans l’incertitude actuelle, ce qui fait de Pierre Aristouy, selon moi, non seulement une option crédible, mais peut-être tout simplement la meilleure chance de redresser le FC Nantes avant qu’il ne soit trop tard.

Louis Chrestian

« Un bon choix, oui »

« Comme Louis, je pense qu’Aristouy serait un bon choix. Je n’avais pas trop compris pourquoi le FC Nantes s’était séparé de lui. Il faisait du bon boulot, il avait des résultats corrects, surtout par rapport à l’effectif dont il disposait. La suite a prouvé que les Kita n’avaient pas eu le nez creux (comme souvent) en se séparant de lui. Et oui, je pense que réparer leur erreur pourrait être salvateur pour les Canaris.

Aristouy connait parfaitement le club, ses rouages, et une partie de l’effectif, les jeunes en particulier. Des jeunes étrangement snobés par Kantari ces derniers temps, alors qu’ils sont tout de même garant d’un état d’esprit et que c’est un atout encore plus important lorsqu’il s’agit de sauver la patrie. Aristouy ou un autre, je pense en tout cas que le FCN a besoin d’un électrochoc. Il n’y en a pas eu avec Kantari et j’ai du mal à imaginer que le couperet ne tombera pas si l’ancien valenciennois reste sur le banc, tant c’est le néant depuis qu’il est là. A son arrivée, je m’étais d’ailleurs étonné du choix. Et j’avais soumis un nom : celui d’Olivier Dall’Oglio, dont j’avais pu mesurer la qualité du travail à l’AS Saint-Etienne, avant d’être « broyé par la machine » à l’arrivée de Kilmer Sports. Et je le maintiens : ODO pourrait remettre le FC Nantes dans le droit chemin. Ce qu’est d’ailleurs en train de faire Philippe Montanier à l’ASSE. Comme quoi le changement, et l’expérience, ça peut avoir du bon ! »

Laurent HESS