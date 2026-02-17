PSG – OM : c’est confirmé, Paris risque gros après les dérapages en tribunes

Le Classique entre le PSG et l’OM, disputé dimanche 8 février au Parc des Princes, a été marqué par une ambiance survoltée dans les tribunes, mais aussi par des excès qui valent au club parisien une convocation devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Selon les rapports des délégués, une centaine de fumigènes ont été allumés par les supporters parisiens, accompagnés de banderoles jugées discriminatoires. Sur l’une d’elles, « DPD » (une société de livraison) était associée à la formule « Les Marseillais c’est des livreurs », tandis qu’une autre assimilait les Marseillais à des « rats ». Vers la 70ᵉ minute, l’arbitre Willy Delajod a même interrompu brièvement la rencontre en raison de chants discriminatoires, le temps pour le speaker de demander aux supporters de cesser sous peine d’arrêt définitif du match.

Un huis clos partiel ?

Malgré cette ambiance électrique, le PSG a remporté le match 5-0. Mais la fête risque d’être assombrie par des sanctions de la LFP. Selon L’Équipe, les dirigeants du club ont été convoqués mercredi soir et devraient écoper d’une sanction, qui pourrait prendre la forme d’un huis clos partiel, ciblant la tribune Auteuil, ou d’une amende financière significative.

Ce n’est pas la première fois que le PSG est sanctionné pour des comportements de ses supporters. En septembre 2023, des chants homophobes repris par certains joueurs avaient conduit à des sanctions pour Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa, ainsi qu’à la fermeture temporaire de la tribune Auteuil. Cette tribune avait déjà été partiellement fermée en avril 2025 pour des injures visant Adrien Rabiot et sa mère lors d’un précédent PSG-OM.

Le club parisien devra désormais attendre la décision de la commission de discipline, qui pourrait encore peser lourdement sur son image et sa tribune mythique, emblématique du Parc des Princes.