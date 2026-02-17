À LA UNE DU 17 FéV 2026
[19:19]ASSE Mercato : les Verts annoncent une signature très prometteuse (officiel)
[18:53]FC Nantes : Kantari et ses joueurs humiliés publiquement après le massacre à Monaco
[18:30]ASSE : deux joueurs de Montanier font tourner la tête de l’OM
[18:06]OM : le Stade Rennais reprend McCourt de volée pour l’arrivée de Beye
[17:57]PSG – OM : c’est confirmé, Paris risque gros après les dérapages en tribunes
[17:40]FC Barcelone Mercato : un international français après Lewandowski, ça va coûter une fortune
[17:13]ASSE Mercato : un premier nom révélé pour cet été, c’est un attaquant très polyvalent
[16:47]OM : Xabi Alonso, Beye, nouveau président… McCourt fait d’énormes annonces aux supporters !
[16:31]LOSC Mercato : après Pavard, Lille vise un autre international français pisté par l’OM !
[16:07]RC Lens : deux mauvaises nouvelles se confirment avant d’affronter l’AS Monaco, mais…
PSG – OM : c’est confirmé, Paris risque gros après les dérapages en tribunes

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 17:57
💬 Commenter
Le Classique entre le PSG et l’OM, disputé dimanche 8 février au Parc des Princes, a été marqué par une ambiance survoltée dans les tribunes, mais aussi par des excès qui valent au club parisien une convocation devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Selon les rapports des délégués, une centaine de fumigènes ont été allumés par les supporters parisiens, accompagnés de banderoles jugées discriminatoires. Sur l’une d’elles, « DPD » (une société de livraison) était associée à la formule « Les Marseillais c’est des livreurs », tandis qu’une autre assimilait les Marseillais à des « rats ». Vers la 70ᵉ minute, l’arbitre Willy Delajod a même interrompu brièvement la rencontre en raison de chants discriminatoires, le temps pour le speaker de demander aux supporters de cesser sous peine d’arrêt définitif du match.

Un huis clos partiel ?

Malgré cette ambiance électrique, le PSG a remporté le match 5-0. Mais la fête risque d’être assombrie par des sanctions de la LFP. Selon L’Équipe, les dirigeants du club ont été convoqués mercredi soir et devraient écoper d’une sanction, qui pourrait prendre la forme d’un huis clos partiel, ciblant la tribune Auteuil, ou d’une amende financière significative.

Ce n’est pas la première fois que le PSG est sanctionné pour des comportements de ses supporters. En septembre 2023, des chants homophobes repris par certains joueurs avaient conduit à des sanctions pour Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa, ainsi qu’à la fermeture temporaire de la tribune Auteuil. Cette tribune avait déjà été partiellement fermée en avril 2025 pour des injures visant Adrien Rabiot et sa mère lors d’un précédent PSG-OM.

Le club parisien devra désormais attendre la décision de la commission de discipline, qui pourrait encore peser lourdement sur son image et sa tribune mythique, emblématique du Parc des Princes.

