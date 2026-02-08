PSG – OM (5-0) : Paris détruit Marseille dans un Classique record… les tops, flops et notes

Ce dimanche, le PSG a terrassé l’OM dans le 112e Classique (5-0). Avec un doublé de Dembélé, un csc de Medina, et des buts de Kvaratskhelia et Lee, le club de la capitale a régalé le Parc des Princes et repris la place de leader au RC Lens. Marseille est 4e et encaisse une défaite record, la première par cinq buts d’écart dans un Classique. Découvrez nos tops, flops et notes de ce 112e Classique.

Les tops

MENDES

Il a déposé le ballon dans les pieds de Dembélé sur l’ouverture du score, et n’a jamais cessé de multiplier les bonnes incursions pour semer la zizanie dans la surface marseillaise. À deux reprises, ses centres pour Doué ont été très dangereux (32e, 54e), mais n’ont pas offert de but à l’ancien Rennais. À la 64e, son coup de rein face à Greenwood lui a permis de lancer Barcola dans le dos de la défense, mais l’attaquant a loupé son tir. En toute fin de match, il rate deux fois l’opportunité de marquer un but. Défensivement, le Portugais a été impeccable, avec 9 duels gagnés sur 10, ou encore 7 ballons récupérés.

NEVES

Lui aussi a signé un match de très haut niveau ce soir. À la 49e, sa tentative de demi-volée est détournée in extremis par de Lange. Il se rend décisif sur le but du 3-0, où il provoque le csc de Medina, et a également été très précieux à la récupération avec 8 ballons grattés.

DEMBÉLÉ

Le Ballon d’Or 2025 a encore frappé ! Idéalement servi par Mendes, il bat de Lange en face à face d’une reprise du droit pour ouvrir le score à la 12e minute. À la 37e, il signe un véritable festival en profitant de l’intervention manquée de Balerdi, le crochète ensuite, se joue de Medina, puis lâche un tir sous la barre, tout en étant excentré sur la droite. Du pur génie, avant sa passe décisive pour Kvaratskhelia à 4-0.

Les flops

DE LANGE

Préféré à Rulli, que De Zerbi sentait un petit peu perturbé, le gardien néerlandais doit l’être aussi après cette soirée portes ouvertes. Il n’est pas aidé par sa défense sur les buts, évidemment, mais les faits sont là malgré ses 3 arrêts, autant que Safonov, mais avec 5 buts encaissés en plus. Heureusement pour lui, ses montants ont été là pour limiter la casse, 4 fois…

BALERDI

Une soirée tout simplement catastrophique pour l’Argentin. On peut lui reprocher sa passivité sur le premier but, même si Pavard reste le plus gros fautif. Sur le deuxième, il manque totalement son intervention et se fait manger par Dembélé ensuite. Sur le troisième, il remet involontairement le ballon à Neves, qui provoque le csc de Medina. Également coupable sur le quatrième, il a vraiment livré une prestation cauchemar.

MEDINA

Il ne fallait pas être Argentin et joueur de l’OM ce soir. Comme son compatriote Balerdi, l’ancien Lensois a été dépassé. Mangé aussi par Dembélé sur le 2-0, il concède un malheureux csc pour le 3-0, et est spectateur sur les buts de Kvaratskhelia et Lee.

NWANERI

Sa première période est très compliqué. Face à un grand Nuno Mendes, il n’a jamais eu l’occasion d’exister, ce qui lui a empêcher de peser dans les phases offensives. Sans jamais pouvoir réussir à faire de différences, il a logiquement été sorti à la mi-temps pour l’entrée de Paixão.

GREENWOOD

Encore un mauvais choix de De Zerbi, qui a décidé de l’utiliser à gauche pour placer Nwaneri à droite. Évidemment, ça n’a pas du tout marché, ça a même été une catastrophe. L’entrée de Paixão lui a permis de revenir dans son couloir de prédilection, mais trop tard pour essayer de renverser la tendance.

Les notes

PSG : Safonov (6) – Zaïre-Emery (6), Marquinhos (6), Pacho (6), Mendes (8) – Neves (8), Mayulu (6), Vitinha (7) – Doué (6), Dembélé (9), Barcola (6).

OM : de Lange (2) – Weah (3), Pavard (2), Balerdi (1), Medina (2), Emerson (3) – Højbjerg (3), Timber (3) – Greenwood (2), Gouiri (3), Nwaneri (2).