PSG : la banderole ULTRA provocatrice des ultras parisiens envers la LFP et l’OM

Ce dimanche soir au Parc des Princes, lors du match de Ligue 1 entre le PSG et l’OM, la rivalité historique entre les deux clubs s’est encore manifestée… mais cette fois davantage dans les tribunes que sur le terrain. Déjà avant le début du match, le Collectif Ultras Paris a créé un spectacle impressionnant depuis la Tribune Auteuil. Avec des fumigènes, un tifo lumineux et des banderoles, les supporters ont plongé le stade dans une fumée dense et une atmosphère saisissante, recouvrant une large partie de la tribune.

Les ultras parisiens ont ensuite déployé une banderole provocatrice en tribune Auteuil visant à la fois les supporters marseillais et la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Une banderole provocatrice

La banderole affichait :

« Les Marseillais, c’est des livreurs »

avec une caricature représentant un faux livreur de l’entreprise DPD portant une casquette de l’OM, un survêtement de Chelsea, un colis avec un rat dessus, et une immatriculation de véhicule SW (pour les South Winners)-FDP-013.

Ce slogan, apparemment humoristique, a surtout été interprété comme une insulte déguisée, en particulier parce que l’acronyme DPD a été associé à un jeu de mots offensant.

Le Collectif Ultras Paris (CUP), principal groupe de supporters parisiens, a assumé cette initiative, expliquant que ce type de message permettait de contourner les règles strictes de la LFP sur les tribunes et les chants hostiles.

Contexte des tensions

Cette provocation intervient dans un contexte de rivalité intense et de tensions répétées entre supporters parisiens et marseillais. La Ligue de Football Professionnel surveille de près ce type d’incidents : des chants et banderoles jugés insultants ou homophobes ont déjà fait l’objet de critiques sévères ces dernières saisons, et des dossiers disciplinaires sont régulièrement ouverts après des débordements dans les tribunes.

Le Classique PSG‑OM est l’un des matches les plus suivis du championnat français, souvent sous haute tension dans les tribunes comme sur le terrain, mais les récents messages provocateurs posent une fois de plus la question de la limite entre ferveur et provocations inappropriées entre supporters.

Réactions et répercussions attendues

Les images de la banderole ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et ont suscité de nombreuses réactions parmi les fans et observateurs du football français.

Du côté des instances dirigeantes, la LFP pourrait décider de sanctions disciplinaires si elle considère que les messages enfreignent le règlement sur le respect et la lutte contre les discriminations dans les stades.