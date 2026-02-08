PSG – OM : le Classique est déjà lancé avec une banderole cinglante !

Avant le coup d’envoi du Classique entre le PSG et l’OM, une banderole cinglante a été déployée devant la Tribune Auteuil.

Quelques minutes avant le coup d’envoi du tant attendu Classique, l’atmosphère s’est électrisée à l’extérieur du Parc des Princes. Sur le parvis, devant la Tribune Auteuil, les Ultras parisiens ont frappé fort : une banderole provocatrice, visible de loin, a donné le ton de la soirée. Paris et Marseille s’apprêtent à vibrer, sous le regard intense de milliers de supporters déjà massés aux abords du stade.

Un Classique sous haute tension entre Paris et Marseille

Chaque duel entre le Paris Saint-Germain et l’OM représente bien plus qu’un simple match. Rivalité historique, atmosphère survoltée, enjeux sportifs et passion populaire convergent à chaque Classique. Ce dimanche, le Parc des Princes devient le théâtre d’une tension palpable. L’affluence s’annonce record, l’attente est fébrile, et supporters comme joueurs savent que ce rendez-vous dépasse le cadre sportif. L’opposition PSG-OM, toujours unique en son genre, fait vibrer la Ligue 1 comme aucune autre affiche. Les deux Classiques de cette saison ont été de grande facture, avec une victoire marseillaise à l’aller, et la victoire finale parisienne aux tirs au but pour le Trophée des Champions

La banderole des supporters parisiens : un message explicite

À l’extérieur du Parc, précisément devant la Tribune Auteuil, une banderole s’est imposée dans le paysage : « Chantez comme vous les haïssez ». L’appel résonne comme une consigne adressée à tous les supporters parisiens venus soutenir leur équipe. Le choix du lieu, à deux pas de la tribune la plus chaude du stade, n’est pas anodin : Auteuil incarne l’âme des chants et de la ferveur parisienne. Avec ce message direct, les Ultras entendent mobiliser tout le public pour faire du Parc une forteresse, envoyer un signal fort à l’adversaire et attiser une atmosphère dense, héritée d’une rivalité qui ne faiblit jamais.

Une soirée qui s’annonce électrique autour du Parc

L’embrasement est palpable. À l’extérieur du stade, la tension monte d’un cran avec chaque minute. La banderole, symbole de l’esprit de combativité des supporters parisiens, a lancé les hostilités bien avant le début du match. Entre encouragements, chants et regards défiants, la soirée s’inscrit d’ores et déjà dans la lignée des grands rendez-vous PSG-OM. Cette ambiance survoltée, cette énergie qui circule autour de la Tribune Auteuil, laissent présager un choc où la ferveur du public pourrait jouer un rôle décisif. Les projecteurs sont braqués sur Paris, et la rivalité s’exprime autant dans les tribunes que sur la pelouse.