Le dernier match de la 21e journée de Ligue 1 opposera ce soir le PSG à l’OM. Distancés de neuf points par les Parisiens, les Phocéens peuvent-il créer l’exploit ? Nos journalistes en débattent.

Jamais deux sans trois !

Depuis l’arrivée du Qatar, je ne regarde plus les Classicos car le dopage financier a creusé un gouffre trop important entre les deux équipes. De match, il n’y en a pas eu depuis treize ans, Paris étant largement au-dessus. Je ne changerais pas de ligne de conduite ce soir mais je pense que l’OM a un coup à jouer. Il n’a pas perdu lors des deux premiers matches contre son ennemi cette saison (victoire 1-0 à l’aller en L1, nul dans le Trophée des champions) et je pense qu’il a de vrais arguments pour embêter les joueurs de Luis Enrique. Bien sûr, il est capable de passer au travers, comme à Bruges (0-3) il y a dix jours, mais j’ai l’impression que tous les joueurs ont bien compris l’enjeu des Classicos. La seule chose qui m’embête, c’est que l’équipe est branchée sur courant alternatif depuis des semaines. Et comme elle sort d’une bonne performance contre Rennes (3-0), on peut imaginer qu’elle déjouera au Parc.

Mais entre ce Paris qui ne parvient pas à retrouver sa forme de la saison passée et cet OM qui a répondu présent à chaque fois qu’il l’a croisé cette saison, je veux croire en l’exploit. C’est de toute façon la dernière chance pour les Marseillais de croire encore au titre. Car en cas de défaite, ils auraient douze points de retard sur le leader de la Ligue 1. Ce serait irrattrapable…

Raphaël NOUET

Pas impossible

Comme Raphaël, je pense que l’exploit est possible pour l’OM. Pais n’est pas irrésistible en ce moment, y compris lors des gros matchs. On a pu s’en rend compte il y a quelques jours avec le match nul en Ligue des champions face à Newcastle, une équipe que l’OM avait battue au Vélodrome il y a deux mois.

Doué et Dembélé ne sont pas au top, Barcola est sur courant alternatif et le PSG ne dégage pas la même force collective que la saison dernière. Le coup semble donc jouable pour l’OM. Même s’il y a une classe d’écart (voire deux ou trois), l’OM a démontré cette saison qu’il était capable de rivaliser avec le PSG et même de le battre. Alors pourquoi ? Même s’il est certain que pour que l’exploit soit réalisable, il faudra un très bon OM et un PSG en dedans.

Laurent HESS