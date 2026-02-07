PSG – OM : un nouveau coach envoyé sur le banc marseillais !

Alors que l’OM se déplace demain soir sur le terrain du PSG, le nom de Walid Regragui est soufflé à la direction du club phocéen…

L’OM au bord de la crise : Où en est Roberto De Zerbi ?

L’OM traverse une zone de turbulence depuis son revers face au Club Brugge. L’élimination en Ligue des champions, brutale et sans appel (0-3), a définitivement coupé les ailes du rêve européen. Ajoutez à cela un nul laborieux contre le Paris FC (2-2), et la dynamique positive initiée par deux succès précieux en Ligue 1 et en Coupe de France paraît déjà lointaine. Roberto De Zerbi commence à sentir le vent tourner. L’Italien n’apporte aucune garantie quant à son avenir. Lié contractuellement à l’OM jusqu’en 2027, il a récemment mis en avant sa détermination, tout en reconnaissant la démoralisation du groupe : « Ce sont des défaites qui vous marquent, mais on a la force de se relever ». Mais les doutes persistent, et la pression monte avant un calendrier explosif et le déplacement au Parc des Princes dimanche soir.

Walid Regragui murmuré à l’oreille de l’OM

Sur X, le journaliste de Frabce Football Nabil Djellit s’est projeté sur la succession de De Zerbi en glissant un nom : Walid Regragui. « Je vois bien Regragui à l’OM après De Zerbi sauf si ce dernier reste cinq ans comme promis ». Le technicien marocain, célèbre pour avoir fait vibrer tout un continent lors de la Coupe du monde au Qatar, séduit par sa capacité à transformer un groupe avec autorité et panache. Au fil des années, Regragui s’est bâti une réputation de meneur d’hommes. Son passage par le Wydad de Casablanca avait déjà séduit. Aujourd’hui, l’emballement médiatique autour de la démission supposée de Regragui après la CAN a été aussitôt douché par la Fédération marocaine, qui a catégoriquement démenti tout départ. Même son de cloche du côté de l’OM : à ce stade, aucun contact réel n’a été confirmé entre la direction marseillaise et l’entraîneur.

Selon Goal, il n’existerait « aucun intérêt tangible de l’Olympique de Marseille à l’heure actuelle ». Pour Regragui, l’heure n’est visiblement pas encore à l’OM. Mais une chose est sûre : plus rien ne semble figé sur la Canebière. De Zerbi ne fait plus l’unanimité, symbole d’un club qui vibre (et tremble) au rythme de ses ambitions contrariées.