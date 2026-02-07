À LA UNE DU 7 FéV 2026
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
[17:40]PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique sera officialisée !
[17:18]ASSE : un hommage à Gasset ce soir, son amour de Sainté rappelé
[16:51]PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€
PSG – OM : Luis Enrique prend la défense de De Zerbi

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 15:42
💬 Commenter
Luis Enrique et Roberto De Zerbi se saluant après le Trophée des champions entre le PSG et l'OM.
En conférence de presse à la veille du Classico, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a commenté les critiques virulentes qui touchent son homologue de l’OM, Roberto De Zerbi.

A Marseille, Roberto De Zerbi vit une situation paradoxale. Malgré des résultats plutôt bons et les compliments des meilleurs entraîneurs de la planète, l’Italien est critiqué à chaque mauvais résultat, aussi bien par les supporters de l’OM que par les médias. Il s’en est ému il y a deux semaines après le succès sur Lens (2-1), estimant que s’il avait été français, il ne serait pas autant vilipendé. Ce samedi, son homologue du PSG, Luis Enrique, qui l’affrontera demain au Parc des Princes, lui a apporté son soutien.

« Tu critiques De Zerbi ? Je le défends »

« Je cherche souvent à dire le contraire des journalistes. C’est simple : tu critiques De Zerbi ? Je le défends. Tu critiques un autre entraîneur ? Je le défends aussi. C’est normal. On sait bien qu’en Ligue 1 et en Ligue 2, si un entraîneur gagne, il est extraordinaire, et si ça ne va pas, il devient soudain catastrophique. » Ce n’est pas la première fois que Luis Enrique fait des compliments sur Roberto De Zerbi. Même s’il affiche un bilan positif contre lui dans les Classicos (2 victoires, 1 nul, 1 défaite), en attendant celui de demain soir.

L’Espagnol a également évoqué la bataille tactique qui l’opposera à l’Italie : « Il faut poser la question à M. De Zerbi, pas à moi. Son équipe aime garder le ballon, et j’apprécie les entraîneurs avec cette mentalité, car c’est aussi la mienne. Plus offensif ou moins offensif ? Je ne peux contrôler que mon équipe. Je verrai ce qu’ils font uniquement pendant le match. S’adapter pour conserver le ballon est essentiel. C’est un match très motivant et d’une importance vitale pour nous ».

