Rétrogradé en réserve par Roberto De Zerbi, Michael Murillo devrait quitter l’OM. Le latéral panaméen serait en contacts avec le Besiktas.

Ça a été l’une des surprises de la très chaude semaine dernière de l’OM : dimanche, au lendemain du nul contre le Paris FC (2-2), Roberto De Zerbi a dirigé l’entraînement des remplaçants. Et poussé une énorme gueulante à l’encontre de Michael Murillo. Accusé de ne pas être assez impliqué, le Panaméen, très décevant à Bruges (0-3) le mercredi précédent et à côté de la place à son entrée en jeu à Paris, a été rétrogradé en réserve jusqu’à nouvel ordre. C’est-à-dire jusqu’à un départ, souhaité par toutes les parties. Une issue regrettable pour un joueur qui avait agréablement surpris depuis son arrivée à l’été 2023.

Négociations entamées avec Besiktas

Sous contrat jusqu’en 2028, le latéral droit doit donc se trouver un nouveau club. Sauf que les principaux championnats ont fermé leurs portes lundi soir. Il en reste encore quelques-uns d’ouvert, dont celui de Turquie, qui ne s’arrête que vendredi. Et ça tombe bien car, selon plusieurs sources turques et marseillaises, le Besiktas serait intéressé. Des négociations auraient lieu actuellement, l’OM réclamant 6 M€ pour libérer son joueur. Ou un prêt avec option d’achat quasi obligatoire. Recruté 2,5 M€, Murillo permettrait aux Phocéens de faire une belle plus-value, même s’il vaudrait aujourd’hui 10 M€, selon Transfermarkt.

Ce départ prouve en tout cas que les choses vont très vite à l’OM, les piliers d’hier pouvant voir leur situation se dégrader à la vitesse de l’éclair.