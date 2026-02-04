À LA UNE DU 4 FéV 2026
[13:38]Real Madrid Mercato : le milieu parfait à 110 M€, le PSG aussi sur le coup ?
[13:15]FC Barcelone : Pedri aurait pu jouer au… LOSC !
[12:50]PSG Mercato : nouvelles révélations sur le salaire réclamé par Dembélé !
[12:31]Stade Rennais : al-Tamari, Lepaul, Samba… énormes tensions après Marseille !
[12:06]OM Mercato : 6 M€ récupérés d’ici vendredi ?
[11:41]FC Barcelone, PSG, OM, ASSE, FC Nantes : l’étonnant classement des équipes joueuses
[11:10]ASSE : Camara (MHSC) calme le jeu avec les Verts
[10:51]Real Madrid Mercato : Vitinha (PSG) pas une priorité, le vestiaire toujours divisé
[10:35]FC Barcelone : l’incroyable boulette de Joan Garcia contre Albacete (vidéo)
[10:06]FC Nantes : Kantari pire que Domenech, la réponse est tombée
OM Mercato : 6 M€ récupérés d’ici vendredi ?

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 12:06
💬 Commenter
Pablo Longoria et Medhi Benatia côte à côte lors d'un match de l'OM.
Rétrogradé en réserve par Roberto De Zerbi, Michael Murillo devrait quitter l’OM. Le latéral panaméen serait en contacts avec le Besiktas.

Ça a été l’une des surprises de la très chaude semaine dernière de l’OM : dimanche, au lendemain du nul contre le Paris FC (2-2), Roberto De Zerbi a dirigé l’entraînement des remplaçants. Et poussé une énorme gueulante à l’encontre de Michael Murillo. Accusé de ne pas être assez impliqué, le Panaméen, très décevant à Bruges (0-3) le mercredi précédent et à côté de la place à son entrée en jeu à Paris, a été rétrogradé en réserve jusqu’à nouvel ordre. C’est-à-dire jusqu’à un départ, souhaité par toutes les parties. Une issue regrettable pour un joueur qui avait agréablement surpris depuis son arrivée à l’été 2023.

Négociations entamées avec Besiktas

Sous contrat jusqu’en 2028, le latéral droit doit donc se trouver un nouveau club. Sauf que les principaux championnats ont fermé leurs portes lundi soir. Il en reste encore quelques-uns d’ouvert, dont celui de Turquie, qui ne s’arrête que vendredi. Et ça tombe bien car, selon plusieurs sources turques et marseillaises, le Besiktas serait intéressé. Des négociations auraient lieu actuellement, l’OM réclamant 6 M€ pour libérer son joueur. Ou un prêt avec option d’achat quasi obligatoire. Recruté 2,5 M€, Murillo permettrait aux Phocéens de faire une belle plus-value, même s’il vaudrait aujourd’hui 10 M€, selon Transfermarkt.

Ce départ prouve en tout cas que les choses vont très vite à l’OM, les piliers d’hier pouvant voir leur situation se dégrader à la vitesse de l’éclair.

