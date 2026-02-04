Soulagé par la qualification de son équipe en Coupe de France aux dépens du Stade Rennais (3-0), hier soir, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est tourné vers le choc contre le PSG dimanche au Parc.

Tout le monde a poussé un grand ouf de soulagement, hier, du côté du stade Vélodrome ! Après une semaine horrible, marquée par l’élimination de la Champions League suite au 0-3 à Bruges, la vraie fausse démission de Roberto De Zerbi et ce nul tellement frustrant face au PFC (2-2), l’OM s’est remis la tête à l’endroit en se qualifiant aux dépens du Stade Rennais (3-0). Le match n’a pas été grandiose, loin de là, mais l’essentiel était de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, devenu le principal objectif de la saison marseillaise avec la qualification pour la Champions League.

« Nous nous préparons pour Paris »

Roberto De Zerbi était évidemment satisfait de cette prestation mais il ne s’est pas trop attardé dessus, rappelant qu’un autre match très important attend son équipe dimanche au Parc des Princes : « On a fait un bon match contre une bonne équipe. Nous nous préparons pour le match face au PSG. C’est difficile de savoir qui privilégier. Mais la tête est le meilleur atout. C’est important de gagner mais je dis toujours que mon équipe peut gagner contre n’importe qui si elle joue comme elle l’a fait ce soir. Ce match face à Bruges laisse encore des cicatrices, mais nous nous préparons pour Paris ». Un vrai tournant, ce Classico, puisque si le PSG s’impose, il comptera douze points d’avance sur l’OM, qui pourra vraiment dire adieu au titre…

Plus détendu que lors de ses précédentes conférences de presse, Roberto De Zerbi a expliqué qu’il avait eu des envies de meurtre après l’énorme raté d’Amine Gouiri. A la 76e, parfaitement servi par Mason Greenwood au niveau du point de pénalty, l’Algérien a tiré au-dessus, s’attirant les foudres du Vélodrome, qui l’a sifflé à sa sortie deux minutes plus tard. Alors qu’il avait ouvert le score et été passeur décisif sur le 2-0… Son entraîneur lui a apporté son soutien même s’il a reconnu avoir été frustré par son action manquée : « Il a fait un bon match. Le but qu’il rate ? Je l’aurais tué. Son entrée à Paris ne m’a pas plu. Il doit augmenter ses attentes. C’est un garçon en or, extraordinaire, un joueur très fort ».