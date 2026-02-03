OM – Stade Rennais (3-0) : les notes des Marseillais, qualifiés en quarts de la Coupe de France

En 8es de finale de la Coupe de France, l’OM a rassuré en éliminant le Stade Rennais à l’Orange Vélodrome (3-0). Les notes des Marseillais.

Jeffrey De Lange 5

Auteur d’un match appliqué, sans gros danger ni fausse note hormis cette manchette douteuse (45e), le gardien belge a été égal à lui-même : fiable. Et dans les temps qui courent à Marseille, ce n’est pas un luxe.

Leonardo Balerdi 6

Présent dans le domaine aérien et dans l’énergie, l’Argentin a retrouvé de la consistance et ne s’est pas caché. L’entrevue musclée avec les supporters marseillais ce lundi lui aurait-elle fait du bien ?

Facundo Medina 7

En place, l’ancien Lensois a plutôt bien fait ce qu’il avait à faire, en coupant plusieurs transmissions rennaises et en se cachant pas dans les duels. Pas toujours très académique mais ce n’est pas ce qu’on lui demande. Des relances propres.

Timothy Weah 7

Pas inquiet après le match nul face au Paris FC (2-2), l’Américain s’est arraché sur l’ouverture du score, qu’il offre à Gouiri (1-0, 1er) et a été directement à l’origine de la bonne entame de son équipe. Plus discret ensuite mais toujours fiable et porté vers l’avant.

Emerson Palmieri 6

De retour de blessure, le latéral gauche italo-brésilien a livré un match sérieux et a apporté plus d’équilibre et de sérénité à la défense de l’OM. Des éléments qui manquaient à cette équipe ces derniers temps. Remplacé par Pavard (82e), sous les sifflets du Virage Sud…

Quinten Timber 6

Plus discret que pour ses deux premiers bons matches, le milieu de terrain néerlandais a ratissé les ballons et a bien suivi ses actions en s’essayant même à une frappe (35e). Essoufflé en seconde période et remplacé par Geoffrey Kondogbia (70e).

Pierre-Emile Hojbjerg 6

Une belle première transversale (5e) et une présence remarquée dans l’entame. À l’image de sa prestation, le Danois a sorti les muscles et été utile dans l’entrejeu, notamment pour couper la première relance adverse. On l’a senti présent dans l’envie et dans l’engagement.

Igor Paixao 6

Plein d’envie, comme souvent, l’ailier brésilien a eu du mal à contenir sa fougue. Il prend une grosse semelle avant la pause (41e) mais n’a pas assez provoqué la défense rennaise et a été trop brouillon, comme sur cette frappe envolée (52e). Remplacé par Traoré (77e).

Mason Greenwood 8

On a connu Mason Greenwood plus insaisissable mais l’Anglais a privilégié le collectif. L’ailier anglais a aussi et surtout été clinique pour doubler la mise juste après la reprise sur un caviar de Gouiri (2-0, 46e). Décisif, encore une fois, avec une offrande pour l’entrant Aubameyang (3-0, 83e).

Ethan Nwaneri 5

Numéro 7 dans le dos, l’Anglais aurait mérité d’écoper d’un carton rouge suite à un gros tacle sur Glenn Kamara (23e). Sa qualité technique reste indéniable mais pas assez visible ce soir. Remplacé par Bilal Nadir (45e), qui a géré les affaires courantes.

Amine Gouiri 6

Bien placé pour ouvrir le score (1er), l’international algérien s’est démené sur le front de l’attaque mais s’est parfois compliqué la vie (45e). Il aurait tendance à épurer et simplifier son jeu, comme il l’a fait sur le deuxième but marseillais (46e) mais pas sur cette offrande de Greenwood (75e). Remplacé sous les sifflets par Aubameyang (77e), buteur sur un caviar de Greenwood (0-3, 83e).

Bastien AUBERT, au Vélodrome