OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Rennes, une qualification rassurante et un sparring-partner parfait avant le PSG »

En crise, l’OM s’est rassuré en composant son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France devant une faible équipe du Stade Rennais (3-0). De bon augure avant le PSG, dimanche, en Ligue 1. Analyse.

Un but, un premier « Aux Armes » après quatre minutes de jeu, un virage Sud et Nord incandescents… tous les ingrédients étaient réunis hier soir à l’Orange Vélodrome pour assister à une réconciliation en bonne et due forme entre l’OM et ses supporters. Ce fut le cas, l’espace de la première minute, lorsqu’Amine Gouiri catapultait un ballon offert par Timothy Weah (1-0, 4e).

Weah a montré la voie

Avec une entame de cet acabit, on pensait les Marseillais capables de rouler sur une équipe rennaise bientôt privée de Gleen Kamara (30e), mais c’était mésestimer les travers qui tourmentent actuellement les esprits des hommes de Roberto De Zerbi. Au lieu d’enfoncer le clou, ces derniers ont voulu jouer en gestionnaires et ne pas appuyer la tête sous l’eau de leurs visiteurs, pourtant pas dans une soirée folle.

Un score fleuve mais tout n’est pas réglé

Ils l’ont finalement fait au retour des vestiaires, suite à un but de Mason Greenwood sur une offrande d’Amine Gouiri (2-0, 46e), puis sur un caviar de l’Anglais pour l’entrant Pierre-Emerick Aubameyang (3-0, 83e). Si le score est fleuve et rassurant, tous les maux de cet OM ne se sont pas évanouis. Mais au moins, la victoire et la qualification sont au bout ce soir. Avant un Classique qui s’annonce brûlant dimanche au Parc des Princes, ce n’est déjà pas si mal.

Bastien AUBERT, au Vélodrome