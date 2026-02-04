À LA UNE DU 4 FéV 2026
[11:10]ASSE : Camara (MHSC) calme le jeu avec les Verts
[10:51]Real Madrid Mercato : Vitinha (PSG) pas une priorité, le vestiaire toujours divisé
[10:35]FC Barcelone : l’incroyable boulette de Joan Garcia contre Albacete (vidéo)
[10:06]FC Nantes : Kantari pire que Domenech, la réponse est tombée
[09:45]OM : la célébration de Medina et Hojbjerg a choqué (vidéo)
[09:23]ASSE : Montanier a mené son enquête et émet un léger bémol sur les recrues
[09:03]Endrick rend heureux le Real Madrid, Laporta va démissionner du FC Barcelone
[08:42]FC Nantes : auteur d’un but sensationnel à Reims, Benhattab règle ses comptes avec les Canaris
[08:26]PSG Mercato : Cristiano Ronaldo envoyé à Paris en fin de saison !
[07:58]RC Lens : le LOSC s’invite dans le match à Troyes, Sage réserve des surprises
OM : la célébration de Medina et Hojbjerg a choqué (vidéo)

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 09:45
Pierre-Emile Hojbjerg et Facundo Medina lors de l'échauffement de PFC-OM.
Après le troisième but de l’OM contre le Stade Rennais (3-0), hier en Coupe de France, Facundo Medina et Pierre-Emile Hojbjerg ont eu une drôle de célébration qui a laissé penser à une altercation.

Hier soir, après la victoire de l’OM sur le Stade Rennais (3-0) en 8es de finale de la Coupe de France, les chaînes ont diffusé la réaction de Pierre-Emile Hojbjerg et Facundo Medina sur le troisième but, inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang. On jouait alors la 82e minute, le moment où tout avait dérapé trois jours plus tôt à Paris contre le PFC (2-2). Les Rennais poussaient pour revenir, ce qui aurait pu faire douter les Olympiens. Mais avec ce troisième but, la victoire était assurée et le Danois et l’Argentin ont laissé exploser une joie virile, pendant laquelle ils se sont empoignés énergiquement, vite rejoint par Leonardo Balerdi.

Ils ont donné l’impression de s’embrouiller au lieu de fêter le but

Cette séquence a d’abord provoqué la stupeur sur les réseaux sociaux. Comme l’explique RMC, de nombreux supporters marseillais ont expliqué avoir cru que les deux joueurs, sanguins, étaient en train de s’embrouiller. Il faut dire qu’on voit le Danois hurler avec le visage plus énervé qu’enjoué. Il semble secouer son coéquipier, qui répond de la même façon. Tous deux extrêmement compétiteurs, Balerdi et Medina ont des célébrations qui laissent songeur. D’ailleurs, des supporters se sont demandés ce que ça donnerait si l’OM gagne la Coupe de France en fin de saison…

Cette scène illustre également la tension qui règne à l’OM depuis la désillusion brugeoise (0-3) il y a pile une semaine. Les joueurs ont traversé une semaine de turbulences, ce qui justifie ce « craquage ».

