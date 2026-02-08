Ce soir à 20h45 se disputera le Classico, en conclusion de la 21e journée de Ligue 1. Les compositions du PSG et de l’OM devraient recéler des surprises.

Pour la première fois depuis une éternité, le Classico aura un enjeu sportif. Habituellement, le PSG a une telle avance qu’hormis la fierté, il n’y a aucun enjeu. Mais ce soir, l’OM peut ramener son retard à six points en cas de succès au Parc des Princes. Il peut aussi embêter son rival honni en arrachant un point qui le laisserait à hauteur du RC Lens en tête du championnat. Le club de la capitale, lui, peut définitivement éliminer les Marseillais de la course au titre. Bref, beaucoup d’enjeux qui promettent une rencontre de haute volée entre deux équipes prônant le beau jeu.

Doué au milieu, Kvaratskhelia sur le banc côté PSG ?

Côté PSG, Achraf Hakimi est suspendu après son expulsion à Strasbourg alors que Fabian Ruiz est blessé. Selon Le Parisien, c’est Warren Zaïre-Emery qui prendra place dans le couloir droit de la défense alors que Désiré Doué évoluera à la place de l’Espagnol au milieu de terrain. En attaque, Luis Enrique devrait aligner un trio Lee-Dembélé-Barcola. Le Ballon d’Or 2025 a démarré sur le banc à Strasbourg la semaine dernière mais il devrait bien débuter le Classico. Tout juste remis d’une entorse, Khvicha Kvaratskhelia devrait pour sa part être remplaçant au coup d’envoi. Voici le onze que devrait aligner Luis Enrique :

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Doué – Lee, Dembélé, Barcola.

Des inconnues dans les buts et en défense à l’OM

A Marseille, c’est surtout en défense qu’il y a des interrogations. Quel gardien sera titularisé après la mauvaise passe de Geronimo Rulli et la belle prestation de Jeffrey De Lange face à Rennes (3-0). C’est l’Argentin, vu son expérience, qui tient la corde. Et Roberto De Zerbi va-t-il réaligner une arrière-garde à trois éléments qui a si bien réussi lors des deux premiers matches contre le PSG ? C’est fort probable. Auquel cas, Leonardo Balerdi devrait être associé à Nayef Aguerd et Facundo Medina. Timothy Weah devrait être titularisé dans le couloir droit et Emerson Palmieri à gauche. Au milieu, Quinten Timber devrait faire la paire avec Pierre-Emile Hojbjerg. Mason Greenwood et Igor Paixao seraient chargés de l’animation offensive, avec Amine Gouiri en pointe.

Rulli – Balerdi, Aguerd, Medina – Weah, Timber, Hojbjerg, Emerson – Greenwood, Gouiri, Paixao.