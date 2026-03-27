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FRANCE

PSG, LOSC Mercato : vers un transfert record pour Bouaddi !

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 15:00
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Ayyoub Bouaddi
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non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Dans les petits papiers du PSG au mercato, Ayyoub Bouaddi (18 ans) pourrait faire l’objet d’un transfert historique… pour le LOSC.

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’impose déjà comme l’un des plus grands talents de sa génération. Milieu international Espoirs français, capable de dynamiser le jeu et de distribuer des passes décisives, il n’a pas encore choisi entre les Bleus et le Maroc, mais sa cote explose sur le marché.

Vers un transfert record

Prolongé jusqu’en 2029 par Lille, L’Équipe croit savoir que le jeune talent marocain pourrait titiller le record de Nicolas Pépé, vendu 80 M€ à Arsenal en 2019. La direction lilloise, dirigée par Olivier Létang, compte maximiser la valeur de ses joueurs, à l’image de la vente précédente de Leny Yoro. Cet été, le LOSC pourrait donc réaliser une opération historique avec Bouaddi. Le PSG ne serait alors pas épargné.

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Lille, un club scruté et stratégique

Même sans qualification pour la Ligue des champions, Lille reste l’un des clubs français les plus observés par les scouts européens. D’autres jeunes talents comme Haraldsson, Ngal’ayel Mukau ou Nathan Ngoy attirent également l’attention, mais Bouaddi reste la pièce maîtresse de ce mercato, capable de rapporter une somme record tout en offrant à Lille une marge stratégique pour reconstruire son effectif.

Une vente qui ferait sens

Entre stabilité économique et opportunité sportive, le LOSC pourrait profiter de ce transfert pour consolider ses finances et préparer l’avenir, tout en laissant Bouaddi rejoindre un club ambitieux, prêt à exploiter pleinement son potentiel.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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