Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que le PSG vise Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) pour renforcer son milieu de terrain, Luis Campos a déjà activé une piste alternative de choix.

Ayyoub Bouaddi est la priorité du PSG pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Comme But! l’a indiqué hier, le club de la capitale reste confiant à l’idée de convaincre le LOSC de lâcher son joueur de 18 ans au prochain mercato.

Manzambi, un joueur à fort potentiel

En cas d’échec, Blick annonce un plan B surprise : Johan Manzambi, international suisse de 20 ans et joueur de SC Fribourg. Le Bayern Munich serait également sur le coup, ce qui promet un duel musclé entre les deux géants européens.

Natif de Genève, Manzambi s’est rapidement imposé à Fribourg depuis son arrivée en 2022 en provenance du Servette FC. Son contrat court jusqu’en juin 2030 et sa cote a explosé : Fribourg a fixé son prix à 30 millions d’euros, ce qui représenterait une plus-value énorme pour le club allemand. Mais la concurrence est féroce.

Un mercato stratégique pour le PSG

Outre le PSG et le Bayern, Manchester United, le Bayer Leverkusen, Napoli, Chelsea, Arsenal et Galatasaray sont tous à l’affût. Rien que ça ! Avec une telle pression, le prix de 30 millions pourrait rapidement grimper, offrant à Fribourg la possibilité de maximiser la vente de son prodige. Pour Campos et le PSG, ce dossier illustre parfaitement la stratégie du club : miser sur de jeunes talents à fort potentiel, capables de grandir sous la houlette de Luis Enrique et de devenir des piliers à moyen terme.

Si Bouaddi venait à ne pas donner suite, Manzambi est prêt à devenir la nouvelle priorité estivale. Le duel avec le Bayern et la concurrence européenne promet d’animer l’été, et le PSG devra être rapide et convaincant pour ne pas laisser filer un joueur qui pourrait marquer le futur du club.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League