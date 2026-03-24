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Même si le RC Lens a affiché sa résistance quant à un report du match, la demande du PSG pourrait aboutir. En attendant, le club de la capitale a répondu auprès du journal Le Parisien.

Le bras de fer entre le RC Lens et le PSG continue de monter en pression autour du report du match du 11 avril. Face à la résistance lensoise, le club parisien a répondu fermement. Dans les colonnes du Parisien, l’entourage du PSG a tenu à calmer la polémique tout en assumant pleinement sa demande : « Cette démarche, encadrée et transparente, ne constitue en rien une remise en cause du championnat. » Un message limpide pour répondre aux critiques venues de Lens, où l’on dénonce une atteinte à l’équité sportive.

L’argument UEFA au cœur du débat

Le PSG insiste sur un point central : l’intérêt collectif. Selon le club de la capitale, les performances européennes profitent à tout le football français. « Les performances des clubs français engagés sur la scène européenne bénéficient à l’ensemble du football français », souligne l’entourage parisien, rappelant que la France occupe actuellement la 6e place à l’indice UEFA pour la saison 2025-2026. L’objectif est clair : sécuriser la 5e place, qui offrirait une meilleure représentation en Europe avec jusqu’à sept clubs qualifiés.

Un enjeu économique majeur

Au-delà du sportif, le PSG met en avant les retombées financières. Les bons résultats en Coupe d’Europe génèrent des revenus qui profitent à l’ensemble des clubs professionnels, et pas uniquement aux équipes engagées. Un argument qui vise directement des clubs comme Lens, pour qui une qualification en Ligue des Champions représenterait une véritable bouffée d’oxygène économique.

Un bras de fer toujours ouvert

Malgré cette réponse, la tension reste forte entre les deux clubs. Le RC Lens continue de défendre l’équité sportive, tandis que le PSG plaide pour une vision plus globale, tournée vers les intérêts du football français. La décision finale de la LFP sera donc scrutée de très près, dans un dossier qui dépasse désormais largement le simple cadre d’un match de Ligue 1.

La Ligue ne fait aucun cadeau au RC Lens

Par ailleurs, on a appris que le milieu du mois d’avril sera particulièrement chargé pour le RC Lens, qui défiera Toulouse le vendredi 17 avril puis Brest le vendredi 24 avec, au milieu, une demi-finale de Coupe de France face à ce même TFC le mardi 21. Sale temps au RC Lens.



Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League