La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Achraf Hakimi reste un titulaire indiscutable au PSG, Luis Campos commence à paver la voie d’un potentiel remplaçant au mercato et a ciblé un profil plus qu’intéressant en Ligue 1, en plus d’Ayyoub Bouaddi (LOSC) au milieu.

Le PSG a déjà lancé les grandes manoeuvres au mercato en priorisant deux premières pistes en Ligue 1. Selon nos informations, Guéla Doué est ainsi une piste pour renforcer l’équipe de Luis Enrique lors du prochain mercato estival.

Un nouveau Doué au PSG ?

Âgé de 23 ans, sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en 2029, le latéral droit correspond au style de jeu offensif prôné par Luis Enrique et pourrait constituer la doublure idéale d’Achraf Hakimi, permettant au Marocain de souffler ponctuellement.

Sa cote est estimée à 18 millions d’euros sur Transfermarkt, et une offre serait en préparation en interne. L’idée de voir Doué évoluer aux côtés de son frère dans le même club séduit les décideurs parisiens, qui surveillent d’ailleurs de près ce qu’il se passe au RCSA… Doué doit encore progresser sur le plan défensif mais le PSG croit en son potentiel pour s’imposer rapidement dans ses rangs.

Bouaddi, la priorité au milieu

Toujours selon nos sources, Luis Campos n’a pas oublié Ayyoub Bouaddi. Loin de là. Le jeune milieu marocain du LOSC continue de séduire le PSG, qui serait même confiant quant à la possibilité de le recruter cet été. Sa polyvalence et sa capacité à organiser le jeu en font un profil idéal pour renforcer le cœur du milieu parisien et préparer la succession des cadres actuels.

Plus globalement, le PSG veut anticiper les besoins de l’équipe sur plusieurs saisons, en combinant jeunesse et potentiel immédiat. En ce sens, Doué et Bouaddi représentent deux solutions concrètes pour sécuriser des postes clés et assurer une transition solide en Ligue 1. Les prochaines semaines seront décisives pour ces dossiers, qui en amèneront d’autres « plus clinquants », nous dit-on. Le mercato semble avoir déjà démarré à Paris.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League