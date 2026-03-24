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FRANCE

Revue de presse espagnole : l’avenir de Vinicius réglé au Real, le Barça chauffe déjà le PSG en Ligue des Champions

Par Bastien Aubert - 24 Mar 2026, 10:35
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Vinicius Junior (Real Madrid)
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Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 24 mars 2026. L’avenir de Vinicius Junior au Real Madrid est notamment évoqué.

AS : « Vinicius, prolongation par acclamation »

As l’affirme : tout est en ordre de marche pour la prolongation de contrat de Vinicius Junior au Real Madrid. L’ailier brésilien attend toutefois des garanties sur l’avenir d’Alvaro Arbeloa pour régler définitivement le sien. 

MARCA : « ce que pense les joueurs d’Arbeloa »

Décrié à son arrivée sur le banc du Real Madrid en lieu et place de Xabi Alonso, Arbeloa a enfin convaincu le vestiaire merengue. Les cadres souhaitent le voir rester la saison prochaine.

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SPORT : « Nous sommes confiants en Ligue des Champions »

Marc Bernal en est persuadé : le FC Barcelone peut aller au bout en Ligue des Champions cette saison. « Nous sommes confiants à l’idée de gagner la C1 », a-t-il affirmé dans le journal catalan. Tenant du titre et favori à sa propre succession en mai prochain, le PSG est prévenu.

MUNDO DEPORTIVO : « Mur mondial »

La présence de Joan Garcia dans les buts du FC Barcelone a donné plus d’assurance à Hansi Flick. De son côté, Marc Casado aurait reçu une offre émanant d’Arabie Saoudite.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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