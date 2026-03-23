Real Madrid, Equipe de France : Mbappé sort du silence sur l’état de son genou

Depuis plusieurs semaines, l’état physique de Kylian Mbappé fait l’objet d’une attention maximale en Espagne comme en France. Entre alertes musculaires répétées, gestion délicate du temps de jeu et inquiétudes autour de son genou gauche, la saison de l’attaquant du Real Madrid s’apparente à un véritable défi sur le plan physique.

Officiellement victime d’une entorse annoncée par le club madrilène, le capitaine de l’Équipe de France traînerait en réalité cette gêne depuis la fin de l’année 2025. Une situation qui a rapidement alimenté les spéculations, certains médias évoquant même un possible risque pour sa participation à la prochaine Coupe du monde.

Face à cet emballement médiatique, Mbappé a décidé de sortir du silence. Présent à Clairefontaine lors d’un événement organisé avec son nouveau partenaire Alan, l’attaquant français a tenu à clarifier sa situation et à éteindre les inquiétudes.

« Le genou ? Ça va très bien » : une prise de parole ferme de Mbappé

Lors de sa keynote, le Bondynois s’est montré particulièrement direct sur son état de santé. Il a d’abord regretté les nombreuses rumeurs circulant autour de sa blessure, dénonçant des informations diffusées sans vérification.

« Le genou ? Ça va très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave… J’ai pris l’habitude », a-t-il expliqué.

Mbappé a également révélé avoir franchi une étape importante lors d’un passage à Paris pour effectuer des examens plus poussés. Selon lui, cette démarche a permis d’identifier précisément l’origine du problème et de mettre en place un protocole de récupération efficace.

« J’ai récupéré à 100 %, j’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris, et on a pu trouver ensemble le meilleur plan pour revenir au meilleur niveau », a-t-il ajouté, affichant une confiance totale avant la fin de saison.

Un message fort avant les échéances décisives

Cette prise de parole intervient à un moment clé de la saison. Le Real Madrid aborde un sprint final particulièrement intense, avec des objectifs élevés en championnat et en Ligue des champions. Dans ce contexte, la présence d’un Mbappé en pleine possession de ses moyens représente un atout majeur pour le club espagnol.

Du côté des Bleus, l’enjeu est tout aussi crucial. À l’approche de la Coupe du monde, le staff tricolore surveille attentivement l’évolution physique de son capitaine. Une blessure persistante pourrait bouleverser les plans tactiques et fragiliser les ambitions françaises sur la scène internationale.

Conscient de ces attentes, l’attaquant madrilène a conclu son intervention en affichant une détermination sans faille : il se dit prêt à « être en forme sur la fin de saison avec le Real Madrid et à la Coupe du monde ».

Reste désormais à confirmer ces paroles sur le terrain. Dans les semaines à venir, chaque performance de Kylian Mbappé sera scrutée avec attention, tant par les supporters que par les observateurs du football mondial.