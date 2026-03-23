Kylian Mbappé déclenche une grosse polémique au Real Madrid, Memphis Depay (ex FC Barcelone et OL) aussi sous le feu des critiques

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Le derby madrilène remporté par le Real Madrid face à l’Atlético de Madrid (3-2) a permis aux Merengues de rester dans la course au titre derrière le FC Barcelone. Mais au-delà du résultat, c’est surtout le retour très critiqué de Kylian Mbappé qui fait aujourd’hui parler en Espagne. Dans le même temps, Memphis Depay s’est retrouvé au cœur d’une polémique inattendue au Brésil, alimentant encore un week-end très agité pour deux stars offensives du football mondial.

La presse espagnole très dure avec Mbappé

Entré en jeu à la 64e minute après trois semaines d’absence, Mbappé n’a pas réussi à convaincre. Pire, certains médias madrilènes ont été particulièrement sévères envers l’attaquant français.

Sur le plateau du Chiringuito, Josep Pedrerol n’a pas mâché ses mots :

« C’est dommage que le Real ait terminé avec neuf joueurs… sans Valverde et sans Mbappé. Arbeloa a failli perdre le titre en le faisant entrer. »

Le quotidien AS a également pointé du doigt son attitude défensive :

« Il est entré pendant 25 minutes et n’a rien fait d’autre que flâner sur la pelouse (…) Il n’a absolument pas pressé les attaques de l’Atlético malgré l’infériorité numérique. »

Même son de cloche du côté de Carrusel Deportivo :

« Quand on regarde Mbappé… il presse comme d’habitude, c’est-à-dire jamais ! »

Des critiques très dures qui traduisent l’attente immense autour du capitaine de l’équipe de France de football, censé être le leader offensif du projet madrilène.

De son côté, l’entraîneur Álvaro Arbeloa a tenté d’éteindre l’incendie :

« Kylian a été absent trois semaines. Il fallait gérer son retour sans prendre de risques. »

Le technicien espagnol espère désormais voir son joueur retrouver rapidement son meilleur niveau, notamment lors du prochain rassemblement international.

Memphis Depay déclenche un scandale au Brésil

Pendant que Mbappé subissait les critiques en Espagne, Memphis Depay faisait lui aussi parler de lui… mais pour une scène pour le moins insolite.

Lors du match nul entre le Corinthians et le Flamengo (1-1), l’attaquant néerlandais a été remplacé dès la 22e minute pour une gêne physique. Mais c’est sa présence sur le banc avec son téléphone portable en main qui a provoqué l’indignation.

Face à la polémique, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a rapidement réagi :

« J’ai utilisé mon téléphone uniquement pour communiquer avec le personnel médical aux Pays-Bas. »

Malgré cette explication, les critiques continuent d’affluer alors que l’attaquant de 32 ans rêve encore de disputer la prochaine Coupe du monde avec l’équipe des Pays-Bas de football.

Deux situations différentes… mais une même pression

Entre Mbappé sommé de répondre sur le terrain et Depay critiqué pour son attitude, ces deux épisodes rappellent à quel point les stars du football évoluent sous une pression permanente.

Pour le Français, les prochaines semaines seront cruciales afin de regagner la confiance du public madrilène. Quant au Néerlandais, il devra prouver qu’il reste totalement concentré sur son projet sportif au Brésil.

Une chose est sûre : la fin de saison s’annonce explosive pour les deux attaquants.

🚨😳 Kylian Mbappé is being 𝗧𝗢𝗥𝗡 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧 by the Spanish press after his performance yesterday:



🗞️ Josep Pedrerol (El Chiringuito): “Real finished with 9 men, without Valverde… 𝗔𝗡𝗗 𝗪𝗜𝗧𝗛𝗢𝗨𝗧 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́.”



🗞️ AS: “He came on for 25 minutes and 𝗗𝗜𝗗… pic.twitter.com/AFMyoImw8y — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 23, 2026