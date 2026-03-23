PSG : un crack brésilien à 100M€ dans le viseur, un signal fort envoyé à Dembélé ?

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Le Paris Saint-Germain prépare déjà l’avenir… et pourrait frapper très fort. Alors que les discussions autour de la prolongation d’Ousmane Dembélé traînent, un nom commence à émerger avec insistance : celui de Rayan, jeune prodige brésilien estimé à 100 millions d’euros.

Un dossier brûlant qui pourrait bien redistribuer les cartes à Paris.

Rayan, la nouvelle sensation qui affole l’Europe

À seulement 19 ans, Rayan s’impose déjà comme l’un des plus grands espoirs du football brésilien. Arrivé à Bournemouth cet hiver en provenance de Vasco de Gama pour 28,5 millions d’euros, l’attaquant n’a pas mis longtemps à se faire remarquer.

Avec 2 buts et 1 passe décisive en 8 matchs, il a rapidement attiré l’attention des plus grands clubs européens. Résultat : son prix s’envole, et Bournemouth aurait déjà fixé la barre à 100 millions d’euros.

Le PSG prêt à passer à l’action ?

Selon plusieurs sources, le PSG surveille de très près la situation du joueur. Mais Paris n’est pas seul : Manchester United est également sur le coup.

Si le club anglais ne semble pas pressé de vendre, une offre à hauteur de la clause pourrait tout changer. Et du côté parisien, on sait que Luis Campos n’hésite pas à accélérer sur ce type de profil à fort potentiel.

Un dossier lié à l’avenir de Dembélé ?

Ce qui rend cette piste encore plus intéressante, c’est son timing.

Le PSG négocie actuellement une prolongation avec Ousmane Dembélé, mais les discussions s’annoncent compliquées. Dans le même temps, Bradley Barcola attire les convoitises en Premier League.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un attaquant comme Rayan pourrait servir de plan B… voire de signal fort envoyé à certains cadres offensifs.

Une exposition qui peut tout faire basculer

Convoqué avec le Brésil pour affronter la France et la Croatie, Rayan s’apprête à franchir un nouveau cap sur la scène internationale.

Une vitrine idéale pour confirmer son statut… et potentiellement faire grimper encore un peu plus sa valeur.

Un été décisif pour le PSG

Entre prolongations incertaines et ambitions élevées, le PSG prépare un mercato qui pourrait être explosif.

Et si Rayan devenait la prochaine attraction du Parc des Princes ?

Une chose est sûre : Paris est déjà à l’affût.