Pas encore installé au poste de président de l’OM, Stéphane Richard pourrait commettre un premier impair avec les supporters.

Stéphane Richard pourrait déjà faire face à une première polémique à l’OM. Alors que le club phocéen travaille actuellement sur plusieurs dossiers sensibles autour de son image et de son identité, l’idée d’ouvrir une réflexion avec les groupes de supporters concernant le futur logo de l’OM commence à provoquer de fortes réactions. Et certains supporters dénoncent déjà une erreur stratégique.

C’est notamment le cas du compte OManique qui n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux : « Ce serait la première erreur de Stéphane Richard s’il tend vraiment la main aux groupes des supporters pour changer le nouveau logo. Les groupes de supporters n’ont pas le monopole des avis sur l’OM. Ils sont très loin de représenter l’avis de la majorité des supporters de l’OM. Les groupes défendent leurs intérêts, pas l’OM. » Des propos qui illustrent parfaitement les tensions récurrentes autour de l’influence des groupes ultras dans la vie du club.

Le logo, déjà une patate chaude pour Richard à l’OM ?

À Marseille, le sujet reste extrêmement sensible. Le logo de l’OM touche directement à l’identité historique du club et toute volonté de modification ou de consultation spécifique peut rapidement déclencher des débats passionnés entre différentes composantes du public marseillais. Dans ce contexte, la simple idée que les groupes de supporters puissent avoir un poids particulier dans une éventuelle évolution de l’identité visuelle du club fait déjà réagir bien au-delà des virages du Vélodrome.

Pour Stéphane Richard, cette situation rappelle surtout à quel point chaque décision autour de l’OM est immédiatement scrutée et commentée. Le nouveau président cherche actuellement à apaiser les tensions, restructurer le fonctionnement du club et rétablir une certaine stabilité institutionnelle. Mais à Marseille, même les sujets extra-sportifs peuvent rapidement devenir explosifs. Et cette polémique naissante autour du logo montre déjà que la communication de la nouvelle direction sera observée avec une attention maximale par tout l’environnement olympien.