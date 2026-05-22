Impatient d’affronter l’OGC Nice en barrages de Ligue 1 contre l’OGC Nice, Aïmen Moueffek (25 ans) sait que le temps joue en faveur de l’ASSE.

À quatre jours des barrages décisifs contre l’OGC Nice, l’ASSE semble aborder ce rendez-vous avec un petit avantage dans la gestion des temps de préparation. Aïmen Moueffek a notamment livré une analyse très claire de la situation, soulignant un facteur qui pourrait jouer en faveur des Verts : le repos. Dans un contexte de fin de saison toujours plus exigeant physiquement et mentalement, le milieu de l’ASSE estime que ce délai supplémentaire peut faire la différence.

« Les jours de repos vont nous faire pas mal de bien »

« C’est sûrement une bonne chose d’affronter Nice en barrage parce qu’on a plus de repos, ça nous permet de bien travailler ces deux rencontres, a-t-il analysé dans Le Progrès. Les fins de saison, on sait que c’est compliqué pour tout le monde, surtout pour les équipes qui ont des matchs à enjeu comme nous. C’est beaucoup de pression et de fatigue, pour les corps et les têtes, mais les jours de repos vont nous faire pas mal de bien. »

Un discours lucide, qui reflète aussi l’état d’esprit du vestiaire de l’ASSE à l’approche d’un moment crucial de la saison. Car dans ce type de confrontation, chaque détail compte, et la fraîcheur physique peut rapidement devenir un facteur déterminant. L’ASSE profite en effet d’un calendrier légèrement favorable avec un temps de préparation plus long que celui de son adversaire niçois, engagé dans la finale de Coupe de France face au RC Lens.

L’OGC Nice va tirer la langue

Une rencontre à haute intensité pour les Aiglons, programmée juste avant de retrouver les Verts dans un Chaudron qui s’annonce bouillant et déjà annoncé à guichets fermés. De son côté, l’ASSE peut donc travailler dans un cadre plus stable, avec davantage de récupération et une préparation tactique plus approfondie.

Un élément que le staff de Philippe Montanier compte bien exploiter pour arriver prêt sur les deux matchs les plus importants de la saison. Mais malgré cet avantage relatif, personne ne s’y trompe dans le Forez : les barrages se jouent autant dans les jambes que dans la tête, et l’OGC Nice reste un adversaire redoutable malgré sa fin de saison compliquée.