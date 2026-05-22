Pas encore nommé, le futur entraîneur du FC Nantes peut déjà compter sur un taulier en Ligue 2 la saison prochaine.

Le FC Nantes n’a toujours pas officialisé son futur entraîneur… mais les supporters, eux, ont déjà désigné leur patron pour la saison prochaine en Ligue 2. Et le résultat est sans appel.

Guilbert leader du FC Nantes en Ligue 2

À travers un sondage publié par But!, les fans des Canaris ont été invités à répondre à une question simple : « Qui pourrait être le leader du FC Nantes en Ligue 2 ? » La tendance est extrêmement claire. Avec 61,5 % des votes, Frédéric Guilbert (31 ans) écrase totalement la concurrence et s’impose comme le grand favori du peuple nantais pour incarner le nouveau visage du club. Très loin derrière, Johann Lepenant récolte 23,1 % des suffrages, tandis qu’Ali Yousuf et même le futur entraîneur se contentent chacun de 7,7 %.

Une domination qui confirme à quel point Guilbert a marqué les esprits ces derniers mois. Arrivé dans un contexte compliqué, le latéral droit a réalisé une fin de saison particulièrement solide malgré les turbulences sportives du FC Nantes. Son état d’esprit, son engagement et son leadership naturel ont visiblement séduit les supporters nantais, qui voient désormais en lui un cadre essentiel pour tenter de rebondir rapidement.

L’ASSE, Troyes et le RC Lens convoitaient Guilbert

Le choix du joueur de prolonger l’aventure en Ligue 2 a également été très apprécié. Car dans une période où beaucoup imaginent déjà des départs massifs après la relégation, voir un joueur d’expérience accepter de rester pour aider le club à remonter immédiatement en Ligue 1 envoie forcément un signal fort. Et ce soutien populaire pourrait peser lourd dans le futur vestiaire nantais.

Le prochain entraîneur du FC Nantes, dont l’identité reste encore inconnue, sait déjà qu’il pourra s’appuyer sur un joueur respecté par le public et reconnu pour sa mentalité irréprochable. Dans un championnat de Ligue 2 souvent rude et exigeant mentalement, ce type de profil peut rapidement devenir indispensable. L’ASSE, Troyes et le RC Lens, qui convoitaient Guilbert, peut enrager.