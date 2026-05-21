Sous contrat jusqu’en 2027, Geoffrey Kondogbia (33 ans) ne sera pas retenu par l’OM au mercato. Un premier courtisan se serait signalé.

L’avenir de Geoffrey Kondogbia semble de plus en plus s’écrire loin de l’OM. Et une porte inattendue pourrait bien s’ouvrir en Premier League. Arrivé à Marseille avec un statut important et une solide réputation européenne, le milieu centrafricain sort pourtant d’une saison très compliquée sur le plan physique et sportif. Entre blessures, irrégularité et difficultés à enchaîner les rencontres, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’a jamais réellement retrouvé son meilleur niveau.

Sunderland suit Kondogbia

Et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, son avenir au club phocéen apparaît aujourd’hui très flou. Selon Média Foot, l’OM ne fermerait clairement pas la porte à un départ de Kondogbia lors du prochain mercato estival. À 33 ans, le milieu de terrain ne représenterait plus forcément un élément central du projet marseillais à long terme.

Mais surtout, son salaire pèserait lourd dans les finances olympiennes. Dans un contexte où le club cherche à optimiser sa masse salariale pour préparer son prochain mercato, un transfert pourrait représenter une excellente opération économique. Et justement, un premier prétendant sérieux aurait déjà pointé le bout de son nez. Toujours d’après Média Foot, Sunderland s’intéresserait de près au profil de Kondogbia. Le club anglais, désormais dirigé par le technicien français Régis Le Bris, apprécierait particulièrement son expérience du très haut niveau.

Une indemnité coquette à la clé pour l’OM ?

Le projet n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs mois, Sunderland mise fortement sur des profils passés par la Ligue 1 afin d’accélérer sa progression. Et l’expérience européenne de Kondogbia pourrait parfaitement correspondre aux attentes du club anglais. Pour le joueur, ce serait aussi un nouveau défi majeur après des passages en Espagne, en Italie et en France. Lui qui a porté les couleurs de Valence, du FC Séville, de l’Atlético de Madrid ou encore de l’Inter Milan pourrait ainsi découvrir le football anglais pour la première fois de sa carrière.

Du côté de l’OM, cette piste pourrait être accueillie avec un certain soulagement. Car au-delà du départ d’un joueur devenu moins indispensable sportivement, Marseille pourrait récupérer une indemnité intéressante grâce à la puissance financière des clubs anglais. Un petit pactole qui pourrait ensuite être réinvesti sur d’autres priorités du mercato. Reste désormais à savoir si Sunderland passera rapidement à l’action et si Geoffrey Kondogbia se montrera séduit par cette nouvelle aventure outre-Manche. Mais une chose semble déjà se confirmer : l’histoire entre Kondogbia et l’OM approche probablement de son tournant décisif.