OM : Medina dézingué pour sa sortie, la communication du club dans le coup ?

Sur RMC, Jean-Pierre Papin s’est élevé contre la sortie de Facundo Medina qui a dézingué certains de ses coéquipiers. D’autre part, le journaliste Bruno Salomon a émis un gros doute sur cette interview.

L’OM traverse une nouvelle zone de turbulences après sa défaite contre Lorient (2-0). Dans ce contexte déjà tendu, la sortie médiatique de Facundo Medina pour tenter de remobiliser le vestiaire continue de faire réagir. Dernière voix en date : celle de Jean-Pierre Papin, légende du club et consultant sur RMC, qui désapprouve fermement cette prise de parole publique.

Medina tente de secouer le vestiaire de l’OM

Après la contre-performance face à Lorient, Facundo Medina a choisi de s’exprimer dans les médias pour appeler à une réaction collective dans le sprint final de la saison. Sans nommer directement ses coéquipiers, le défenseur argentin a pointé du doigt certaines attitudes jugées insuffisantes dans le groupe.

Il a reconnu partager une part de responsabilité tout en appelant à un sursaut général :

« On est à moitié triste ou en colère par rapport à l’attitude de certains », a-t-il expliqué dans une prise de parole relayée par RMC Sport.

Une sortie médiatique rare dans le vestiaire marseillais, qui n’a pas tardé à provoquer des réactions.

Papin critique une sortie “qui n’a pas sa place”

Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jean-Pierre Papin n’a pas caché son malaise face à cette démarche. Pour lui, ce type de message doit rester interne au vestiaire.

« Ça me gêne. Pour moi, ça ne se fait pas. Une prise de parole doit se faire dans le vestiaire. Parler comme ça, c’est aussi se dédouaner. Ça ne se dit pas à l’extérieur », a déclaré l’ancien buteur de l’OM.

Papin insiste sur un point central : la gestion des tensions doit rester interne pour préserver la cohésion du groupe.

« C’est un mec bien mais je ne vois pas pourquoi il vient parler aujourd’hui à la presse des problèmes des uns et des autres », a-t-il ajouté.

Une “saison noire” pour l’OM selon Papin

Au-delà du cas Medina, Jean-Pierre Papin a dressé un constat global très critique sur la saison marseillaise, marquée par des résultats irréguliers et plusieurs épisodes de tensions internes.

« C’est une saison noire pour l’OM : il y a eu l’affaire Rabiot, le départ de De Zerbi, les résultats, les déclarations de Benatia… », a-t-il résumé sur RMC.

Selon lui, dans un contexte aussi instable, les prises de parole publiques risquent surtout d’aggraver les tensions plutôt que de résoudre les problèmes.

La com de l’OM dans le coup ?

De son côté, le journaliste Bruno Salomon d’ICI Paris Île-de-France a émis un gros doute sur cette interview donnée par Medina à RMC. Sur le plateau de L’Équipe de Greg ce jeudi, il a laissé entendre que la communication de l’OM était forcément au courant, avec l’objectif de provoquer un nouvel électrochoc suite à la prise de parole de Medhi Benatia après Lorient. Un scénario pas impossible du tout…