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FRANCE

Real Madrid : le onze pour repartir de l’avant face à Alavés

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 20:05
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Kylian Mbappé et Alvaro Arbeloa lors de Bayern Munich-Real Madrid.

Ce soir, le Real Madrid accueille le Deportivo Alavés pour le compte de la 33e journée de Liga. Voici le onze choisi par Alvaro Arbeloa pour aller chercher un succès vital.

Six jours après son élimination de la Champions League suite à sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich (3-4), le Real Madrid est de retour sur les terrains. Il n’a pas joué le week-end dernier en raison de la finale de la Coupe du Roi, qui a vu son voisin, l’Atlético, s’incliner face à la Real Sociedad (2-2, 3 t.a.b. à 4). Pendant ces six jours, beaucoup de choses ont été dites sur l’avenir de la Maison Blanche, qui devrait vivre une saison de la couleur de ses maillots. Notamment que Florentino Pérez allait tenir une conférence de presse pour faire part de son mécontentement.

D’importants changements se profilent chez les Merengue durant l’été mais il y a une saison à terminer en Liga. Et notamment l’obligation de battre ce soir Alavés au Bernabeu pour le compte de la 33e journée. Pour essayer de combler l’écart de neuf points sur le leader barcelonais, mais surtout pour éviter d’avoir à faire un pasillo au championnat blaugrana le 10 mai au Camp Nou. Pour qu’un tel scénario, terrible pour l’image du Real, ne s’écrive, il faut maintenir l’écart de neuf points (ou le réduire) jusqu’au Clasico. Avec cet impératif de victoire en tête, Alvaro Arbeloa a choisi le onze suivant :

Lunin – Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler – Mbappé, Vinicius.

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